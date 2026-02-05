José Julio Neira suma 12 cargos en el Gobierno tras nuevo decreto presidencial

Con esta nueva función, Neira incrementa su presencia en espacios clave del Ejecutivo

El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo No. 300 mediante el cual designa nuevamente a José Julio Neira Hanze como delegado permanente del Ejecutivo ante el directorio de la Empresa Nacional Minera (Enami EP), lo que eleva a 12 el número de cargos y delegaciones que acumula dentro de la actual administración.

El documento oficial, suscrito el 5 de febrero de 2026, dispone que Neira represente al Presidente de la República en el directorio de la empresa estatal minera y deroga el decreto anterior relacionado con esa delegación.

Nuevo encargo dentro de la estructura estatal

La designación forma parte de la reorganización de delegaciones presidenciales en empresas públicas y organismos estratégicos. En el decreto se establece que el Secretario General de Integridad Pública actuará como delegado permanente ante el directorio de Enami EP, instancia encargada de la gestión de la empresa minera estatal y de la definición de políticas operativas en el sector.

Con esta nueva función, Neira —uno de los funcionarios más cercanos al presidente Noboa— incrementa su presencia en espacios clave del Ejecutivo, donde ya participa en organismos relacionados con la integridad pública, la contratación estatal, el control de lavado de activos y sectores estratégicos como minería, energía y alianzas público-privadas.

Concentración de responsabilidades

El funcionario ha sido considerado una pieza central en la estructura de confianza del Gobierno desde el inicio de la actual administración.

La acumulación de responsabilidades ha generado debate político y administrativo sobre la concentración de funciones en un solo funcionario, mientras el Ejecutivo defiende que las designaciones responden a criterios de confianza y coordinación estratégica en la implementación de políticas públicas.

Los 12 cargos de José Julio Neira en el Gobierno

José Julio Neira concentra actualmente 12 funciones dentro del Ejecutivo, tras la nueva designación presidencial que lo incorpora nuevamente al directorio de la Empresa Nacional Minera (Enami EP).

Secretario General de Integridad Pública. Representante del Ejecutivo ante el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos (Conclaft). Director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Director general encargado del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim). Delegado presidencial ante el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas (CIAPP). Delegado presidencial ante el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH). Delegado presidencial ante la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Delegado presidencial ante la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel). Delegado presidencial ante la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). Miembro del directorio de la Empresa Nacional Minera (Enami EP). NUEVO CARGO: Delegado permanente del Presidente de la República ante el Directorio de Enami EP, designado mediante el Decreto Ejecutivo No. 300 firmado el 5 de febrero de 2026, que ratifica su participación en esa instancia estratégica del sector minero.

