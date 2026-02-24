Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Centros de revisión vehicular en Quito
Referencia. Agencia Metropolitana de Tránsito anuncia traslado del Centro de Matriculación Bicentenario y suspensión temporal de atenciónArchivo

Quito: La Agencia Metropolitana de Tránsito suspende atención el 26 y 27 de febrero

Centro de Matriculación Bicentenario suspende atención los días 26 y 27 de febrero por traslado

El Centro de Matriculación Bicentenario suspenderá la atención al público los días jueves 26 y viernes 27 de febrero de 2026 debido a un proceso de traslado a nuevas instalaciones en el norte de Quito.

Le invitamos a que lea: Quito iniciaría el Sistema Integrado de Recaudo el 1 de abril: así funcionará

Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el cambio busca mejorar la calidad del servicio y optimizar la atención a los usuarios que realizan trámites vehiculares.

Últimos días de atención en la sede actual

La atención presencial en las actuales oficinas, ubicadas en la calle Iturralde y avenida De la Prensa, se mantendrá hasta el miércoles 25 de febrero, en el horario habitual de 08:00 a 16:30.

JUAN ANDRES GONZALEZ PLENO ASAMBLEA

Asamblea regresará a Quito para definir el futuro del asambleísta Juan González

Leer más

Durante las jornadas del 26 y 27 de febrero no habrá servicio al público debido a los trabajos de traslado, instalación de equipos y adecuación de los sistemas tecnológicos y plataformas institucionales.

Nueva dirección desde marzo de 2026

El Centro de Matriculación Bicentenario retomará sus actividades a partir del lunes 2 de marzo de 2026 en sus nuevas instalaciones ubicadas en la avenida De la Prensa y Amazonas, en el sector del antiguo aeropuerto.

En esta nueva sede, el horario de atención se mantendrá de lunes a viernes, de 08:00 a 16:30.

La AMT señaló que el traslado se realiza con el propósito de garantizar un servicio más óptimo, eficiente y transparente para los ciudadanos que realizan procesos de matriculación y otros trámites relacionados con vehículos en la capital.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar en cuenta estas fechas para planificar sus trámites con anticipación.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ‘El Mencho’: así era la mansión donde se escondía y lo qué hallaron en su interior

  2. Aguiñaga responde al Gobierno tras responsabilizar a los GAD por estragos invernales

  3. Quito: La Agencia Metropolitana de Tránsito suspende atención el 26 y 27 de febrero

  4. Operativo marítimo en Puerto Jelí: así cae la organización criminal Sao Box

  5. Arcsa clausura planta de lácteos en Riobamba por riesgo sanitario

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué ciudadanos son elegibles para la devolución del IVA? Una guía completa

  2. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: monto, fechas y cómo calcularlo

  3. Mecanismos legales para garantizar la devolución del IVA a adultos mayores en Ecuador

  4. Jan Topic niega compartir casa con Aquiles Álvarez y desafía al ministro Reimberg

  5. Décimo cuarto sueldo 2026: cuánto dinero recibirás y hasta cuándo cobrarlo

Te recomendamos