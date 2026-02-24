Quito: La Agencia Metropolitana de Tránsito suspende atención el 26 y 27 de febrero

Centro de Matriculación Bicentenario suspende atención los días 26 y 27 de febrero por traslado

Referencia. Agencia Metropolitana de Tránsito anuncia traslado del Centro de Matriculación Bicentenario y suspensión temporal de atención

El Centro de Matriculación Bicentenario suspenderá la atención al público los días jueves 26 y viernes 27 de febrero de 2026 debido a un proceso de traslado a nuevas instalaciones en el norte de Quito.

Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el cambio busca mejorar la calidad del servicio y optimizar la atención a los usuarios que realizan trámites vehiculares.

Últimos días de atención en la sede actual

La atención presencial en las actuales oficinas, ubicadas en la calle Iturralde y avenida De la Prensa, se mantendrá hasta el miércoles 25 de febrero, en el horario habitual de 08:00 a 16:30.

Durante las jornadas del 26 y 27 de febrero no habrá servicio al público debido a los trabajos de traslado, instalación de equipos y adecuación de los sistemas tecnológicos y plataformas institucionales.

Nueva dirección desde marzo de 2026

El Centro de Matriculación Bicentenario retomará sus actividades a partir del lunes 2 de marzo de 2026 en sus nuevas instalaciones ubicadas en la avenida De la Prensa y Amazonas, en el sector del antiguo aeropuerto.

En esta nueva sede, el horario de atención se mantendrá de lunes a viernes, de 08:00 a 16:30.

La AMT señaló que el traslado se realiza con el propósito de garantizar un servicio más óptimo, eficiente y transparente para los ciudadanos que realizan procesos de matriculación y otros trámites relacionados con vehículos en la capital.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar en cuenta estas fechas para planificar sus trámites con anticipación.

