Quito iniciaría el Sistema Integrado de Recaudo el 1 de abril: así funcionará

El Concejo Metropolitano de Quito analizó este 24 de febrero los avances en la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), una herramienta que busca unificar el pago del transporte público municipal. Durante la sesión, el alcalde Pabel Muñoz aseguró que la ciudad está más cerca que nunca de concretar un proyecto que durante años fue solo un anuncio.

Según explicó el burgomaestre, la meta es que el sistema entre en funcionamiento el 1 de abril, fecha que el Municipio mantiene como referencia tras semanas de monitoreo diario.

“Estamos hoy más cerca de lo que durante muchos años fue solo un discurso. El reporte que tengo es que no tenemos novedades y empezaríamos el primero de abril con el Sistema Integrado de Recaudo”, señaló Muñoz.

Integración del transporte municipal

El nuevo sistema permitirá integrar los distintos componentes del transporte administrado por el Municipio, incluyendo el Metro de Quito, el Trolebús de Quito, la Ecovía de Quito y sus rutas alimentadoras.

Con el SIR, los usuarios podrán ingresar a cualquiera de estos sistemas utilizando los mismos mecanismos de pago, lo que facilitará los transbordos y la movilidad en la ciudad.

El alcalde calificó la implementación como “una gran noticia para la ciudad”, ya que representa el primer paso hacia la integración total del transporte, incluyendo en el futuro a los operadores privados.

Nueva tarjeta y más opciones de pago

La puesta en marcha del sistema también incorporará una nueva tarjeta de transporte, que se sumará a las opciones actuales.

Actualmente los usuarios pueden pagar con:

Tarjeta Ciudad

Teléfono celular (código QR)

Cédula de identidad

Con el SIR se añadirá una tarjeta adicional más flexible. Además, permitirá aplicar automáticamente tarifas diferenciadas para grupos prioritarios como adultos mayores y niños.

De acuerdo con el alcalde, la adopción de la misma tecnología para todos los sistemas permitirá que los beneficios existentes en el Metro se extiendan al resto de corredores metropolitanos.

Cambios en rutas para conectarse con el Metro

Durante la sesión también se abordaron los ajustes en la red de transporte. Hasta el momento, el Municipio ha modificado alrededor de 51 rutas para mejorar la conexión con el Metro.

Estos cambios incluyen:

Extensión de recorridos para cubrir barrios que antes no tenían acceso.

Reducción o reorganización de trayectos demasiado largos o poco eficientes.

Conexiones directas con estaciones estratégicas.

Muñoz explicó que algunas rutas que antes cruzaban toda la ciudad ahora terminan en sectores como La Magdalena, facilitando el trasbordo hacia el Metro y reduciendo congestión en puntos críticos como los túneles de San Juan.

Un solo fideicomiso para manejar los recursos

Otro de los temas discutidos fue la reorganización financiera del sistema de transporte. El alcalde planteó la necesidad de unificar los distintos fideicomisos que actualmente administran recursos del sistema.

La propuesta apunta a contar con un solo fideicomiso que registre todos los ingresos y permita redistribuirlos con mayor transparencia, lo que también daría seguridad a los operadores privados sobre los pagos del pasaje.

Mejoras tecnológicas y de seguridad

El proceso de integración también incluye intervenciones en infraestructura y tecnología en las estaciones y paradas del sistema.

Entre las mejoras anunciadas están:

Adecuación de estaciones y paradas.

Puertas automáticas renovadas.

Reducción de evasión de pasajes.

Integración progresiva de cerca de mil cámaras de seguridad.

Según el Municipio, estas medidas permitirán tener mayor control del sistema, mejorar la seguridad y reducir pérdidas económicas.

El alcalde pidió a los concejales revisar las observaciones planteadas durante el primer debate para que todo esté listo antes del inicio previsto del sistema.

