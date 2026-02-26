¿Cómo afectará la reforma al Cootad en los programas sociales del Municipio de Quito?

Según Pabel Muñoz, la aplicación de la nueva regla fiscal obligaría a realizar un ajuste de $ 459 millones al presupuesto

En Hogar de Paz atienden a hijos de mujeres que trabajan como vendedoras.

El Municipio de Quito ha alertado que tras la aprobación de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), los servicios sociales a cargo del Cabildo, que sostienen a miles de personas en situación de vulnerabilidad, están en riesgo.

El alcalde, Pabel Muñoz, defendió el rol de los gobiernos locales en la atención social y subrayó que estas competencias han permitido atender de manera directa a la población más necesitada. Sin embargo, reconoció que una eventual reducción o reestructuración de recursos pondría en jaque varios servicios emblemáticos.

Quito Wawas: primera infancia en la mira

Uno de los programas que podría enfrentar dificultades presupuestarias es Quito Wawas, orientado al desarrollo infantil temprano. Actualmente cuenta con 95 centros que atienden cada mes a cerca de 4.000 niñas y niños, con una inversión anual aproximada de 9,7 millones de dólares.

El servicio incluye atención médica integral, coordinada con la Secretaría de Salud, seguimiento familiar mediante la aplicación Wawamor y una ayuda económica mensual de 25 dólares para las familias beneficiarias. Además, están en marcha tres nuevos centros en Atucucho, Solanda y Pisulí.

El programa está diseñado para apoyar a hogares que no pueden costear servicios privados de cuidado infantil. Una eventual reducción de fondos impactaría tanto en la cobertura como en la calidad de la atención, según el Municipio.

Guardianes de la Niñez: prevención del trabajo infantil

Otro eje sensible es Guardianes de la Niñez, que opera con 13 centros y puntos de cuidado enfocados en prevenir el trabajo infantil. En estos espacios se atiende a 1.779 niñas, niños y adolescentes, con una inversión municipal de 1.289.477,70 dólares.

Para 2026 está prevista la construcción de un nuevo centro en el sector de La Carolina. No obstante, el futuro de esta expansión dependerá de la disponibilidad presupuestaria que resulte tras la reforma.

Comedores comunitarios: alimentación y acompañamiento

Los comedores comunitarios municipales, ubicados en Calderón, Conocoto y San Bartolo, también podrían verse afectados. Estos espacios ofrecen alimentación diaria, acompañamiento nutricional, apoyo psicológico, trabajo social y talleres recreativos.

Cada comedor entrega alrededor de 100 raciones diarias. Solo en 2025, aproximadamente 1.500 personas accedieron al servicio. El Municipio proyecta duplicar el número de ingestas en 2026, una meta que podría quedar en suspenso si se reducen los recursos.

Quito Wambras y talleres extracurriculares

El programa Quito Wambras reúne a 3.471 jóvenes en procesos culturales, educativos y artísticos, entre ellos el proyecto Circo de Luz. La inversión municipal asciende a 710.108,50 dólares y está prevista la inauguración del Quito Wambras Norte en 2026.

De igual manera, 5.280 estudiantes de 20 unidades educativas municipales participan en talleres extracurriculares gratuitos, orientados a prevenir riesgos sociales como el reclutamiento por grupos delictivos y a promover entornos seguros a través del deporte, el arte y la innovación tecnológica.

Teleconsulta psicológica, otra política en riesgo

El servicio de Teleconsulta psicológica también se encuentra entre las políticas que podrían verse comprometidas. Entre 2023 y 2025, el Municipio ha invertido más de 7,4 millones de dólares en esta estrategia. Solo en 2025 se registraron 43.475 atenciones, tanto presenciales como virtuales.

Según el alcalde, Pabel Muñoz, la aplicación de la nueva regla fiscal obligaría a realizar un ajuste de 459 millones de dólares al presupuesto de Quito. Esto debido a que los gastos de tipo social, educativo, en desarrollo infantil, cultura, control, hábitat y más, no son considerados como una inversión.

“Somos uno de los grandes perjudicados por esta ciega e inadecuada reforma”, afirmó el burgomaestre.

