Construcción en Guápulo: Municipio de Quito recibe una nueva sanción

Se determinó la responsabilidad del Municipio por entregar una licencia urbanística en el núcleo histórico de Guápulo

La construcción también afecta la movilidad, pues se ubica en una calle angosta y de doble sentido que, además, carece de señalización.

En menos de un mes, el Municipio de Quito recibió una nueva sanción de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT), esta vez por la autorización de un edificio de tres pisos en pleno corazón histórico de Guápulo.

La resolución se emitió dentro del procedimiento administrativo sancionador Nro. SOT-IZ9-PAS-2025-007 que concluyó que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito (GADDMQ) incurrió en la responsabilidad administrativa al otorgar la Licencia Metropolitana Urbanística LMU (20) para el proyecto Edificio Sr. Byron Herrera Santa Cruz, en Guápulo.

El inmueble se levanta en el núcleo histórico de Guápulo, un sector tradicional del centro norte de la capital, reconocido por su valor patrimonial y por mantener una morfología urbana de baja altura y cubiertas continuas.

Según el análisis técnico y jurídico de la SOT, la licencia permitió una edificación que rompe con esa armonía: tres pisos en una manzana donde predominan construcciones más bajas.

El organismo de control determinó que la autorización vulneró normas especiales de protección del paisaje urbano histórico y, además, contradijo disposiciones contenidas en la propia normativa municipal, que obliga a que las nuevas construcciones en áreas patrimoniales se integren al entorno.

La infracción se enmarca en el artículo 106, numeral 2, de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS). Como resultado, se impuso al Municipio una multa de $ 7.484.

Se debe declarar nula la entrega de la licencia

Pero la sanción va más allá de lo económico. Con base en el artículo 109 de la LOOTUGS, la Superintendencia dispuso que el Municipio declare la nulidad del acto administrativo que dio paso a la licencia y adopte las acciones necesarias para corregir el impacto.

En términos prácticos, esto implica iniciar el procedimiento para el derrocamiento parcial del inmueble, de modo que la edificación se ajuste a la morfología protegida de Guápulo y se restituya la armonía del entorno.

El proceso deberá contemplar, además, la eventual indemnización a la que hubiere lugar, respetando el debido proceso y los derechos adquiridos conforme a la normativa vigente, detalló la SOT en un comunicado.

La SOT también anunció que se remitirá el expediente a la Contraloría General del Estado para que evalúe posibles responsabilidades de servidores municipales, así como al Viceministerio de Cultura y Patrimonio, a fin de que analice si corresponde iniciar acciones adicionales en el ámbito de la protección patrimonial.

Una sanción anterior pesa sobre el Municipio

A finales de enero, la SOT ya sancionó al cabildo por reincidir en una infracción administrativa, luego de que se emitiera un acto que devolvió la vigencia a una Licencia Metropolitana Urbanística de edificación (LMU20) en un predio ubicado en Bellavista (norte), pese a advertencias técnicas y prohibiciones normativas

El organismo de control determinó que el Municipio incurrió en reincidencia al reactivar la licencia, a pesar de que ya existía una resolución previa que sancionaba este tipo de actuaciones y advertía sobre los riesgos que implicaba autorizar la construcción en ese sector residencial.

