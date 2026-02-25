Robo en Quito frena el sueño de influencer japonés de llegar a Argentina

Atsushi Yao recorre América a pie y su destino final es Ushuaia, en Argentina. Visitaba Quito cuando sufrió un robo

El influencer japonés Atsushi Yao, quien recorre América a pie desde Alaska con destino final en Ushuaia (Argentina), fue víctima de la delincuencia apenas dos días después de llegar a Ecuador. El robo ocurrió en Quito, donde documentaba cada paso de su travesía en redes sociales.

Atsushi Yao inició su travesía en 2023, partiendo desde Alaska, en Estados Unidos, con el objetivo de cruzar el continente americano únicamente a pie. Empuja una pequeña carretilla donde transporta sus pertenencias y exhibe un mensaje que resume su desafío personal: “Mi sueño es caminar desde Alaska hasta Argentina”.

Ecuador formaba parte de su ruta hacia el sur. Antes de llegar a la capital, recorrió las provincias de Carchi e Imbabura. También estuvo en la Mitad del Mundo, compartiendo imágenes y videos con sus miles de seguidores.

Sin embargo, el 23 de febrero de 2026 relató en su cuenta de Instagram, publicación que luego eliminó, que mientras caminaba por Quito notó que uno de los bolsos que llevaba en la carretilla no estaba. Pasó el resto del día buscándolo, sin éxito.

En ese bolso estaba su teléfono celular, su cartera y un router wifi. Más allá del valor económico, el creador de contenido lamentó especialmente la pérdida de los videos en el celular que aún no había editado y que formaban parte de su proyecto audiovisual de viaje.

El caso del youtuber coreano Sanghyeok Lee

Es el segundo caso en poco más de un mes en el que un creador de contenido extranjero denuncia un robo en la capital, episodios que han colocado el nombre de Ecuador y de Quito en la conversación internacional, esta vez bajo un escenario poco favorable.

En enero pasado, el youtuber coreano Sanghyeok Lee también denunció un asalto en el Centro Histórico de Quito. El hecho quedó registrado en video y fue publicado el 16 de enero de 2026 en YouTube. Las imágenes muestran cómo fue interceptado en el bulevar de la avenida 24 de Mayo.

Mientras avanzaba lentamente, un hombre se abalanzó sobre él y le arrebató el teléfono celular, en medio de gritos y un forcejeo. Incluso intentaron quitarle su motocicleta.

Aunque en ese caso el momento del asalto quedó grabado y se viralizó rápidamente, el robo a Atsushi Yao no tuvo registro audiovisual.

