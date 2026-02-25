Consejo Provincial apoya la acción de Pabón contra la reforma del Cootad

El Gobierno Provincial conoció los proyectos que se suspenderían por el ajuste de presupuesto, debido a la reforma del Cootad

El Consejo Provincial de Pichincha aprobó una resolución la tarde de este miércoles 25 de febrero de 2026 en la que respaldó a la prefecta Paola Pabón para que presente una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC) en contra de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Luego de la sesión del miércoles, el Consejo adoptó la decisión al considerar que la reforma propuesta por el Gobierno de Daniel Noboa “modifica la clasificación de los proyectos de inversión, considerándolos gasto corriente, lo que compromete gravemente la sostenibilidad” de programas sociales que impulsa la autoridad local, señaló la Prefectura de Pichincha en un comunicado.

Las iniciativas que están en riesgo son Warmi Pichincha, Pichincha Humana y Punto Colibrí, para las cuales se destinaba 1,8 millones de dólares al año y cuyos servicios se brindan a la población vulnerable y de escasos recursos.

El viceprefecto, Alexandro Tonello, y los consejeros Adrián Ibarra, Roberth Arrobo y Verónica Sánchez respaldaron la resolución para que el recurso sea presentado en los próximos días.

Hoy, en sesión N°41, el Consejo Provincial de Pichincha adoptó una resolución en respaldo a que la Prefecta, @PaolaPabonC, interponga una Acción Pública de Inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la “Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización… pic.twitter.com/h6PFZy2sQJ — Prefectura de Pichincha (@PichinchaGob) February 25, 2026

Pabón ratificó que presentará el recurso en la Corte

Pabón dijo que la ley representa un impacto a la labor social del Gobierno provincial por lo cual indicó que interpondrá la acción con el objetivo de "defender la inversión para cuidar la vida en Pichincha".

