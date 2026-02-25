Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

El viceprefecto Tonello dirigió la sesión del Consejo Provincial de este miércoles.
El viceprefecto Tonello dirigió la sesión del Consejo Provincial de este miércoles.Foto: X Alexandro Tonello

Consejo Provincial apoya la acción de Pabón contra la reforma del Cootad

El Gobierno Provincial conoció los proyectos que se suspenderían por el ajuste de presupuesto, debido a la reforma del Cootad

El Consejo Provincial de Pichincha aprobó una resolución la tarde de este miércoles 25 de febrero de 2026 en la que respaldó a la prefecta Paola Pabón para que presente una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC) en contra de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

RELACIONADAS

Luego de la sesión del miércoles, el Consejo adoptó la decisión al considerar que la reforma propuesta por el Gobierno de Daniel Noboa “modifica la clasificación de los proyectos de inversión, considerándolos gasto corriente, lo que compromete gravemente la sostenibilidad” de programas sociales que impulsa la autoridad local, señaló la Prefectura de Pichincha en un comunicado.

Las iniciativas que están en riesgo son Warmi Pichincha, Pichincha Humana y Punto Colibrí, para las cuales se destinaba 1,8 millones de dólares al año y cuyos servicios se brindan a la población vulnerable y de escasos recursos.

El viceprefecto, Alexandro Tonello, y los consejeros Adrián Ibarra, Roberth Arrobo y Verónica Sánchez respaldaron la resolución para que el recurso sea presentado en los próximos días. 

Pabón ratificó que presentará el recurso en la Corte

marcha sectores sociales

Alcalde de Cuenca plantea la revocatoria para asambleístas azuayos de ADN

Leer más

Pabón dijo que la ley representa un impacto a la labor social del Gobierno provincial por lo cual indicó que interpondrá la acción con el objetivo de "defender la inversión para cuidar la vida en Pichincha".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cartas de lectores | ¿Estamos o no cerca del colapso total?

  2. Cartas de lectores | Sigamos los pasos de Argentina

  3. Cartas de lectores | Espera, siempre llega

  4. Cartas de lectores | Extractivismo fósil y digital: evitar la muerte

  5. Consejo Provincial apoya la acción de Pabón contra la reforma del Cootad

LO MÁS VISTO

  1. Décimo cuarto sueldo 2026: cuánto dinero recibirás y hasta cuándo cobrarlo

  2. ¿Qué ciudadanos son elegibles para la devolución del IVA? Una guía completa

  3. Caso Villavicencio: alias Pipo niega autoría del crimen y señala a Noboa desde España

  4. Real Madrid vs. Benfica: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Champions League

  5. Devolución de IVA: Qué hacer si el SRI no responde a reclamos a adultos mayores

Te recomendamos