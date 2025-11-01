Pérez critica al fiscal por archivar denuncia contra Noboa y Valbonesi

Yaku Pérez cuestionó el proceso de Fiscalía ante la denuncia por supuesto tráfico de influencias contra Noboa y su esposa

Yaku Pérez cuestionó que Fiscalía no realizó la investigación de las pruebas que presentó contra Noboa y Valbonesi en la denuncia de supuesto tráfico de influencias.

El excandidato presidencial, Yaku Pérez, dijo este 1 de noviembre de 2025 que la denuncia que él presentó en contra de Daniel Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, por supuesto tráfico de influencias de la empresa Dandy Precious Metal, fue archivada.

Pérez manifestó que "es una tristeza ver a la justicia arrodillada e inclinada al poder oligárquico, y poder político". Además, cuestionó a la Fiscalía por haber desestimado las pruebas que él presentó, como las fotos de la reunión que mantuvo Noboa con ejecutivos de la empresa minera en Toronto, Canadá; así como los mensajes de Valbonesi, en donde, aparentemente, agradecía los aportes de la compañía extranjera al proyecto Ana, que impulsa la primera dama.

El denunciante dijo que había solicitado las prácticas de esas aparentes pruebas al nuevo fiscal subrogante, Carlos Alarcón, y lo criticó porque el caso fue archivado en menos de dos meses, "a una velocidad superior a las luces".

La reacción de Pérez se registró horas después de que Noboa emitió un comunicado la noche del 31 de octubre de 2025 en donde anunció que la denuncia del activista fue archivada. "La acusación carecía de sustento legal y de cualquier prueba que la respalde. La jueza calificó la demanda como temeraria", aseguró en un mensaje en sus redes sociales.

Noboa señaló que se buscaba afectar a su familia

Consulta 2025: ADN y oposición librarán batalla de 13 días por otra Constitución Leer más

A decir de Noboa, la denuncia buscaba "dañar mi honra y la de familia" y habló de eventuales acciones legales en respuesta para que "en caso de que la justicia falle a favor, los fondos será destinados a la conservación hídrica en Azuay".

Sin embargo, el activista e integrante del Foro de Defensa por el Agua (FOA) criticó ese anuncio de Noboa a quien dijo que "se disfraza de ecologista".

Que tristeza! La justicia es como el alacrán solo pica a los descalzos y rinde reverencia al poder político y económico. pic.twitter.com/mE31iJE12X — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) November 1, 2025

En ese momento increpó al presidente y le sugirió que, antes de buscar dinero por la demanda, podría haber evitado "condonar la deuda de la bananera Noboa y con ese dinero cuidar las fuentes".

Pérez dice que no huirá del Ecuador

Daniel Noboa viajará a EE. UU. en pleno inicio de la campaña electoral Leer más

Además, le instó a suspender las concesiones mineras en Quimsacocha, Palo Quemado, Las Naves, Las Pampas y Fierro Urco, así como la explotación petrolera en el Yasuní. "Allí sí sería coherente ser ecologista de verdad".

Tanto Pérez como Noboa acudieron a las redes sociales para referirse al tema del archivo.

La decisión de poner fin al proceso judicial se tomó después de que el fiscal Alarcón solicitó el pasado 8 de octubre el archivo de la investigación, cuyo requerimiento fue ingresado el 13 del mismo mes en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Pérez no señaló si tomará otras acciones judiciales sobre ese caso, pero aseguró que no huirá del país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!