Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

Noboa sobre la denuncia de Yaku Pérez: "Buscó dañar mi honra y la de mi familia"

Anunció que se reserva el derecho de tomar las acciones legales correspondientes

El presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azin, emitió un comunicado dirigido a Cuenca y al país, en el que informó que la denuncia presentada en su contra y la de su familia por Yaku Pérez y otros ciudadanos fue archivada por la justicia.

Según el mandatario, la decisión judicial determinó que la acusación carecía de sustento legal y de pruebas que la respaldaran, motivo por el cual la jueza calificó la demanda como “temeraria”. Noboa afirmó que "la denuncia no solo fue infundada, sino que tuvo la clara intención de dañar mí honra y la de mi familia".

En su mensaje, el presidente señaló que este caso evidencia la persistencia de una “vieja política” que, según dijo, prefiere fabricar denuncias maliciosas para intentar destruir lo que no puede igualar en las urnas.

Acciones legales

Asimismo, anunció que se reserva el derecho de tomar las acciones legales correspondientes y agregó que, en caso de que la justicia falle a su favor, los fondos obtenidos serán destinados a la conservación hídrica en Azuay.

El jefe de Estado concluyó su pronunciamiento reiterando su compromiso con el país y especialmente con la ciudad de Cuenca. “Mi dedicación al país y a esta ciudad siempre será más fuerte que cualquier intento absurdo por alejarme de ustedes”, expresó.

