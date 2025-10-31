Cortes de luz en Quito: Varios sectores reportan interrupciones del servicio

Cortes de luz en Quito este 31 de octubre.

La noche del 31 de octubre, cerca de las 20:00, varios sectores del norte de Quito reportaron interrupciones en el servicio eléctrico. Personal de la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) está trabajando para restablecer el suministro.

¿Cuáles son las subestaciones afectadas?

Olímpico

La Floresta

La Carolina

Iñaquito

Nuevo Aeropuerto

Nueva Cumbayá

Tumbaco y sus alrededores

Los cortes masivos se deben a "descargas atmosféricas, caídas de árboles, líneas rotas y varios factores que no son planificados por parte de la Empresa Eléctrica", según detalla la entidad en su cuenta de X.

🏗️️ #EnTerritorio | 👷🏼‍♂️ Personal operativo de la #EEQ se encuentra desplegado en varios puntos de nuestra área de cobertura, realizan trabajos para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible. Subestaciones afectadas: Olímpico, La Floresta, La Carolina, Iñaquito,… — Empresa Eléctrica Quito (@ElectricaQuito) November 1, 2025

Por otro lado, alrededor de las 14:00, ciudadanos de los sectores de Conocoto, Alangasí, Amaguaña, Cutuglagua, Tumbaco y algunas zonas de Turubamba denunciaron cortes de luz debido a las fuertes lluvias que afectaron la capital.

No hay semáforos por corte de energía en #Quito

Tener cuidado !! pic.twitter.com/U0JWiqjTO0 — Mafer Suasnavas Lamboglia (@MaferSuasnavas) November 1, 2025

Usuarios en redes sociales han informado que los semáforos en varias zonas de la ciudad no están funcionando. Esto ha generado preocupación entre los conductores, quienes han sido instados a conducir con precaución para evitar accidentes.

