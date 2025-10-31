Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Cortes de luz en Quito este 31 de octubre.
Cortes de luz en Quito este 31 de octubre.canva

Cortes de luz en Quito: Varios sectores reportan interrupciones del servicio

Cortes masivos del servicio eléctrico se reportan en Quito

La noche del 31 de octubre, cerca de las 20:00, varios sectores del norte de Quito reportaron interrupciones en el servicio eléctrico. Personal de la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) está trabajando para restablecer el suministro.

¿Cuáles son las subestaciones afectadas?

  • Olímpico
  • La Floresta
  • La Carolina
  • Iñaquito
  • Nuevo Aeropuerto
  • Nueva Cumbayá
  • Tumbaco y sus alrededores
Referencial. Aprende a calcular el décimo tercer sueldo.

Décimo Tercer Sueldo 2025: Calcula el valor de tu bono navideño aquí

Leer más
RELACIONADAS

Los cortes masivos se deben a "descargas atmosféricas, caídas de árboles, líneas rotas y varios factores que no son planificados por parte de la Empresa Eléctrica", según detalla la entidad en su cuenta de X.

Por otro lado, alrededor de las 14:00, ciudadanos de los sectores de Conocoto, Alangasí, Amaguaña, Cutuglagua, Tumbaco y algunas zonas de Turubamba denunciaron cortes de luz debido a las fuertes lluvias que afectaron la capital.

Usuarios en redes sociales han informado que los semáforos en varias zonas de la ciudad no están funcionando. Esto ha generado preocupación entre los conductores, quienes han sido instados a conducir con precaución para evitar accidentes.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cortes de luz en Quito: Varios sectores reportan interrupciones del servicio

  2. Trabajo eléctrico podría interrumpir temporalmente el suministro de agua en Guayaquil

  3. Los 'Guardianes del Mar' o cómo librar a los manglares de Río de toneladas de basura

  4. ¿Quién es Doña Lety?: La mujer que acusó a un influencer de mantenerla secuestrada

  5. Derbi de Londres: Fecha y hora de la visita de Chelsea de Moisés Caicedo al Tottenham

LO MÁS VISTO

  1. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  2. José Guevara: “Edgar Lama no me paga para hacerme quebrar”

  3. Ministerio de Trabajo: el salario para 2026 subirá por decisión técnica, no política

  4. Nueva Terminal Costa no abrirá el 31 de octubre; Álvarez aplaza la inauguración

  5. Salario básico en Ecuador: ¿Cuándo se define el aumento para el 2026?

Te recomendamos