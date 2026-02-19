PSC alerta que reforma al Cootad viola la autonomía de los GAD

El Partido Social Cristiano (PSC) cuestionó las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), planteadas por el Ejecutivo, horas antes de que la Asamblea Nacional sesione para aprobarlas en segundo y definitivo debate. Indicó que, de aprobarse como han sido presentadas y tramitadas, constituirían una violación directa a la autonomía de las localidades.

Reformas también necesitan compromiso del Gobierno

De acuerdo con el socialcristianismo, la reducción del gasto corriente de los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) al 30 % para destinar el 70 % restante a inversión solo sería posible si “el Gobierno asumiera el mismo compromiso y realmente fuera posible ejecutarlo en el plazo de un año”.

En caso contrario —acota—, el objetivo sería imposible de cumplir. “El incumplimiento será evidente y general, y los sancionados no serán los alcaldes, prefectos o presidentes de juntas parroquiales, sino los ciudadanos, que perderán parte importante del dinero que les corresponde a sus ciudades, provincias y parroquias, con grave afectación al desarrollo de obras y servicios públicos y sociales de sus localidades”, añade.

En Quito, más de 200.000 personas son atendidas por programas sociales municipales.



¿Se verán afectados por las reformas al Cootad? 👉 https://t.co/O2QGoJZzCY pic.twitter.com/cqt09lsH9C — Diario Expreso (@Expresoec) February 19, 2026

Aprobación de reformas sería una violación a los GAD

Previo al segundo y definitivo debate de las reformas al COOTAD, el PSC advierte que “de aprobarse la ley como está presentada por el Ejecutivo, constituiría otra forma de violentar la autonomía de los GAD y de obtener recursos económicos injustamente, que difícilmente los gobiernos de turno destinarían a todo aquello de lo que el pueblo carece y demanda”.

La advertencia del socialcristianismo —continúa— la hacen desde su experiencia en diferentes administraciones locales. “Por varios lustros, con una metodología coherente y sostenida, los alcaldes socialcristianos hicieron y ejecutaron presupuestos con el 85 % de inversión y el 15 % de gasto corriente en Guayaquil, la ciudad más poblada del país”, recuerda.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad de Diario EXPRESO sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!