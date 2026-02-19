Reforma al COOTAD: convocan movilización en Quito contra proyecto del Gobierno

Trabajadores municipales rechazan reforma al COOTAD y denuncian traslado de la crisis a empleados

La Federación de Trabajadores Municipales y Organizaciones Gremiales del Ecuador se sumó al rechazo a la propuesta de Ley Económica Urgente que plantea reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), impulsada por el Gobierno Nacional del Ecuador.

La organización solicitó a la Asamblea Nacional del Ecuador el archivo inmediato del proyecto, argumentando que la iniciativa afectaría derechos laborales y pondría en riesgo servicios públicos esenciales.

Federación municipal exige el archivo de la reforma al COOTAD

En un comunicado público, la Federación advirtió que la reforma trasladaría el peso de la crisis económica a los trabajadores municipales y sus familias. Según el gremio, los cambios propuestos impactarían en la estabilidad laboral de miles de servidores públicos y debilitarían la capacidad operativa de los gobiernos autónomos descentralizados en todo el país.

La organización sostiene que la normativa podría generar recortes presupuestarios y limitaciones en la gestión local, afectando directamente la prestación de servicios en educación, atención social, salud y programas comunitarios.

Impacto en Quito: miles de beneficiarios en riesgo

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ya había alertado sobre las posibles consecuencias de la reforma. Según el burgomaestre, solo en la capital existen más de 600 puntos de atención del programa 60 y PiQuito, que benefician a cerca de 70.000 personas adultas mayores.

Además, aproximadamente 27.000 estudiantes de las unidades educativas municipales podrían verse afectados, al igual que 51.000 usuarios directos del Patronato y alrededor de 250.000 beneficiarios de servicios clave como educación gratuita, atención social, casas de acogida, salud municipal y programas culturales.

A esto se suman las iniciativas de fomento productivo ejecutadas por la ConQuito, especialmente aquellas que contemplan la entrega de capital semilla para nuevos emprendimientos e innovación, consideradas fundamentales para la reactivación económica local.

Convocatoria a movilización en Quito

Como parte de sus acciones de protesta, la Federación convocó a una movilización pacífica para este jueves a las 17h00 en la Plaza Simón Bolívar, frente al Banco Central del Ecuador, en el centro histórico de Quito.

El gremio hizo un llamado a trabajadores municipales, organizaciones sociales y ciudadanía en general a sumarse a la jornada, en defensa de la autonomía de los gobiernos locales, la estabilidad laboral y la continuidad de los servicios públicos.

