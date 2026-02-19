Concierto de Alejandro Sanz en Quito: rutas alternas por los cierres viales

La AMT informó que cuatro calles alrededor del estadio Atahualpa se cerrarán por el concierto de Alejandro Sanz en Quito

El estadio Olímpico Atahualpa será el escenario en donde se desarrollará el concierto de Alejandro Sanz en Quito, la noche de este 19 de febrero de 2026. Para facilitar la llegada de los fanáticos del cantante español, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció el cierre de varias vías alrededor del lugar, a partir de las 12:00 de este jueves.

La entidad detalló que la circulación vehicular se suspenderá en las vías que rodean al estadio: las calles Manuel Sánchez, José Correa y Quinteros.

En tanto, las avenidas 6 de Diciembre, Gaspar de Villarroel y De Los Shyris estarán totalmente habilitadas, por lo que se recomendó circular sin inconvenientes por esas arterias viales.

La entidad también señaló que las unidades del Metro de Quito y la Ecovía brindarán servicio para que los asistentes al concierto lleguen al estadio en transporte público.

Estos son los cierres viales por el concierto de Alejandro Sanz

Específicamente, la AMT señaló que los cierres viales se localizarán en estas intersecciones:

Av. 6 de Diciembre y José Correa.

José Correa y Gonzalo Serrano.

José Correa y calle S. Quintero.

José Correa y Carlos Arroyo del Río.

Manuel Sánchez y Carlos Arroyo del Río.

Manuel Sánchez y Quintero.

Manuel Sánchez y Juan Ramírez.

Manuel Sánchez y Javier Arauz.

Manuel Sánchez y av. 6 de Diciembre.

Se estima que luego del concierto, el flujo vehicular se reanude en el sector a partir de las 00:00 del viernes 20 de febrero.

Además del operativo de tránsito, la Agencia ha dispuesto que 65 funcionarios municipales se desplieguen en el sector para vigilar la zona, así como en los terminales terrestres de Quitumbe, en el sur, y Carcelén, en el norte, para facilitar la llegada de los fanáticos.

