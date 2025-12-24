Expreso
  Mundo

Policías rusos
Policías rusos bloquean una calle tras un ataque con bomba contra un vehículo de una patrulla de tránsito de la policía en el sur de Moscú, el 24 de diciembre de 2025.EFE

Nueva explosión en Moscú: Dos policías y un civil muertos tras ataque contra patrulla

Las autoridades rusas abren causa por tráfico de explosivos y no descartan la conexión con inteligencia ucraniana

Dos policías y un civil murieron hoy, 24 de diciembre de 2025, a consecuencia de un ataque con bomba contra un vehículo de la patrulla de tránsito en el sur de Moscú, en lo que sería el segundo atentado terrorista perpetrado en la capital rusa en los últimos tres días.

"Dos policías de Tránsito vieron a una persona sospechosa junto a un automóvil de la Policía. Cuando se acercaron para detenerle, se activó un artefacto explosivo. A consecuencia de las heridas recibidas, los dos agentes de la policía, así como la persona que estaba junto a ellos, murieron", informó en Telegram el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

Según las autoridades rusas, el incidente tuvo lugar en la madrugada de este miércoles en un barrio del sur de Moscú.

La dirección principal de investigaciones del CIR incoó causas penales por atentado contra un agente del orden y tráfico ilegal de explosivos.

Doble ataque en Moscú

coche destruido por explosión en Moscu

Un alto general ruso muere en una explosión en Moscú tras diálogos de paz en EE.UU.

En estos momentos, los investigadores y criminalistas revisan el lugar de los hechos, incluyendo los peritajes genéticos, forenses y de explosivos, con el fin de establecer el mecanismo de acción de la bomba.

"El presidente del CIR encargó a los criminalistas del departamento central sumarse a las investigaciones para identificar lo antes posible a las personas vinculadas a este crimen, así como todas las circunstancias", indicó la dependencia, que insinuó un ataque kamikaze.

Según el canal de Telegram 112, los policías muertos eran dos tenientes de 24 y 25 años de edad que trabajaban en los órganos de seguridad desde hace poco más de dos años.

El pasado lunes, el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió en un atentado con coche bomba en un barrio al sur de Moscú, según informó el CIR, que atribuyó preliminarmente el atentado a la inteligencia ucraniana.

