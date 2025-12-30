Pagos del IESS avanzan, pero prestadores dicen que cubren solo parte de la deuda

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunció que este 29 de diciembre priorizó desembolsos por más de $150 millones. Los recursos fueron dirigidos a más de 300 prestadores externos para sostener la atención médica. El organismo sostiene que la medida busca evitar interrupciones en servicios para afiliados y jubilados. Los pagos corresponden a atenciones acumuladas entre 2013 y 2025.

RELACIONADAS Prestadores de salud logran acuerdo con el IESS mientras la deuda sigue en aumento

Según la entidad, el proceso seguirá de forma mensual como parte de una planificación sostenida. Antes de cada transferencia se revisa la documentación presentada por los proveedores. Luego se ejecuta un control técnico-médico para validar la pertinencia de los procedimientos. Finalmente se aplica la revisión tarifaria y la liquidación respectiva.

Desembolsos del seguro social y su alcance real

Desde la otra orilla, los prestadores de salud de segundo nivel confirman que los giros sí se están efectuando. Cristina Freire, vocera del sector en Guayas, aclaró que el pronunciamiento público no buscó desmentir al organismo. “Nosotros no vamos a negar que se está pagando; el boletín fue para agradecer la gestión”, señaló. Explicó que los compromisos se acordaron semanas atrás en reuniones en Quito.

Freire reconoció que existió un retraso puntual por el cambio de autoridades provinciales. Indicó que ese ajuste administrativo generó una demora de pocos días en algunos casos. Aun así, afirmó que en Guayas ya se ha cancelado a más del 70% de los proveedores de segundo nivel. En Pichincha, añadió, el proceso también se encuentra en fase de cierre.

#IESSteInforma | Reafirmamos nuestro compromiso con los asegurados al priorizar, en diciembre 2025, el pago de más de USD 150 millones a más de 300 prestadores.



📹⬇️ pic.twitter.com/boqg11zYjr — IESS (@IESSec) December 30, 2025

Avances parciales y diferencias entre provincias

Contraloría auditará al IESS en 2026 por falta de pagos a prestadores de salud Leer más

Los tiempos de acreditación no han sido uniformes entre todos los prestadores. Algunos registran pagos con uno o dos meses de diferencia, según la plataforma utilizada. Freire detalló que coexistieron sistemas como SOAN y Espoltel, cada uno con validaciones propias. “Una vez validada la factura, recién se desembolsa porque los recursos ya estaban asignados”, explicó.

Pese al avance operativo, el sector advierte que el monto recibido aún es limitado. Por razones de seguridad, los dueños de clínicas evitaron detallar cifras individuales. La vocera señaló que, en promedio, lo cancelado equivale apenas al 10% o 12% del total pendiente. Solo en Guayas, la obligación acumulada superaría los $1.000 millones.

La deuda nacional y el pedido de un plan estable

A escala nacional, los prestadores estiman que la cifra global bordea los $2.000 millones. El abono reciente permitió cubrir obligaciones urgentes como salarios, décimos e impuestos. “Este pago nos dio un respiro”, resumió Freire al describir la situación financiera del sector. Sin embargo, subrayó que se trata solo de un primer paso.

Para enero de 2026 están previstas nuevas reuniones con las autoridades. El objetivo es negociar un esquema programado que permita cancelar, mes a mes, gran parte del saldo. La propuesta apunta a cubrir al menos el 80% del monto pendiente y evitar nuevos atrasos. También se espera reactivar auditorías de 2024 que permanecían suspendidas.

Mesas técnicas y continuidad de los servicios

Pacientes catastróficos ganan juicio, pero siguen sin acceso a medicinas esenciales Leer más

El diálogo entre autoridades y prestadores se mantiene de forma permanente. Freire aseguró que existen contactos casi diarios para verificar el avance de los trámites. Las mesas técnicas incluirán a proveedores de Guayas, Pichincha y otras provincias. La meta compartida es sostener la atención médica sin que la cartera vuelva a crecer.

Desde el organismo se anunció que, a partir de enero de 2026, habrá reuniones periódicas. La intención oficial es optimizar los mecanismos de pago y fortalecer el proceso. Mientras tanto, los proveedores insisten en que la regularidad será clave. La continuidad del sistema depende, coinciden ambas partes, de que los giros no se interrumpan.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!