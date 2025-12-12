Expreso
Prestadores de servicios del IESS de segundo nivel
Los prestadores externos mantienen atención limitada por falta de pagos acumulados del IESS.Cortesía

Prestadores de salud logran acuerdo con el IESS mientras la deuda sigue en aumento

Clínicas externas operan hasta en 50% de su capacidad por falta de especialistas tras meses sin pago

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) recibió a los prestadores externos de Guayas y Pichincha en una reunión decisiva que terminó con un acuerdo para avanzar en la cancelación de la deuda acumulada desde 2023, que supera los mil millones de dólares. Para los prestadores, este primer acercamiento representa un respiro tras meses de advertencias.

En la mesa de diálogo, ambas partes pactaron un primer compromiso: cancelar el equivalente a un mes de servicios, más de 85 millones de dólares. “Este pago se gestionará durante diciembre por el carácter urgente de la situación”, señalaron quienes participaron en el encuentro.

Capacidad operativa al límite

Aunque los prestadores retomaron parcialmente la atención médica, su capacidad sigue restringida. Varias casas de salud operan apenas al 60%, y otras ni siquiera alcanzan el 50%, debido a la falta de especialistas y personal que dejó sus puestos tras meses de sueldos impagos por la deuda acumulada.

Esta disminución afecta la continuidad de tratamientos y la oferta completa de especialidades para los afiliados. Los prestadores advierten que el deterioro continuará si no se mantiene un flujo permanente de pagos.

Una ruta que deberá sostenerse

Con el desembolso inicial, el IESS y los prestadores buscan construir una ruta de trabajo conjunta para establecer un plan de pagos continuo. “El objetivo es garantizar la operatividad plena de los servicios médicos”, indicaron las autoridades durante la reunión.

El siguiente reto será sostener los acuerdos y recuperar por completo la atención externa, afectada durante más de un año por la falta de recursos.

Contexto: Contraloría iniciará exámenes especiales al IESS

Frente Nacional por un Nuevo IESS

Frente Nacional por un Nuevo IESS exige se nombre al vocal de los asegurados

Esta decisión llega luego de que la Contraloría General del Estado respondiera a la solicitud de la asambleísta Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez, confirmando que iniciará exámenes especiales al IESS desde enero de 2026. La medida surge tras los reiterados incumplimientos del Instituto en los pagos a los prestadores, hechos que llevaron a la suspensión de la atención médica desde el 1 de diciembre de 2025.

El documento oficial detalla que entre 2026 y 2025 se ejecutarán auditorías en hospitales del IESS y unidades provinciales de salud. Los exámenes se enfocarán en procesos de derivación, pagos a prestadores externos, contratación de servicios médicos, adquisición y uso de insumos, y manejo de bienes institucionales. Entre las entidades auditadas constan hospitales de Pichincha, Guayas y Manabí, además de coordinaciones provinciales del Seguro de Salud.

