Vicepresidenta Pinto llama la atención a directora de salud por supuesta desatención

La también ministra encargada de Salud reclamó por la falta de personal médico para la atención de pacientes

Durante un recorrido por un centro de salud San Antonio de Quito, la vicepresidenta y ministra encargada de la cartera de Salud, María José Pinto, se encontró con pacientes que esperaban atención médica desde tempranas horas, según un video divulgado por los medios públicos. La funcionaria no dudó en exigir respuestas inmediatas a la directora del establecimiento. “No hay excusa. Quiero que les atiendan”, señaló Pinto ante la situación.

La vicepresidenta, encargada de la cartera de Salud, cuestionó la gestión interna del centro. “¿Tú eres la que manejas el centro de salud o tengo que pedir a alguien más que venga a manejar? Porque claramente no está funcionando”, añadió, mientras observaba la falta de atención a los pacientes.

Su reclamo se centró en la necesidad de citas subsecuentes y atención eficiente. Algunos pacientes llevaban horas esperando y expresaron su frustración. Pinto subrayó la importancia de un trato digno y recordó que las quejas no podían ser ignoradas. “Todo el mundo se está quejando. Entonces, no veo que haya nadie en emergencia. Hay alguien. No hay nadie. Dos personas”, puntualizó vicepresidenta durante la inspección.

Desorganización en la atención genera conflicto con la vicepresidenta

La funcionaria instó al personal a actuar de manera inmediata y a priorizar la atención de los usuarios. “Mientras tengo gente que se está quejando de que no les atienden desde las 8 de la mañana”, afirmó Pinto, evidenciando la demora en la atención.

La directora del centro enfrentó las críticas directamente, y la vicepresidenta enfatizó que la supervisión no era un obstáculo sino una exigencia de eficiencia. “Por favor, anda, no necesito que estés atrás mío, necesito que atiendan, ahorita”, reclamó Pinto, resaltando la urgencia de solucionar la problemática.

Los testimonios reflejan una gestión con deficiencias que afectan a la comunidad. La visita de Pinto subraya la presión sobre los centros de salud para garantizar atención adecuada y responder a reclamos ciudadanos, sobre todo en espacios con alta demanda de servicios médicos.

Críticas de la asambleísta a la vicepresidenta por presunto show en salud pública

Pese al reclamo, la asambleísta de RC, Viviana Veloz, calificó como “abuso de poder” el video de la vicepresidenta María José Pinto durante su recorrido por un centro de salud. Según la legisladora, las imágenes reflejan un espectáculo “sobreactuado” que intenta mostrar sorpresa frente a una crisis provocada por el mismo gobierno.

“Pretenden hacerse los sorprendidos frente a una crisis que ellos mismos provocaron y que les estalló en la cara, cuando murieron neonatos. ¿De verdad creen que así se arregla el colapso del sistema de salud y el abandono a los pacientes?”, cuestionó la asambleísta, enfatizando que la salud pública sigue en ruinas y que estas acciones solo aumentan la indignación ciudadana.

