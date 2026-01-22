Hospital Guayaquil mueve el área de Endoscopía por daños en tuberías

El Ministerio de Salud activó un plan de contingencia 22 de enero tras denuncias

Una nueva alerta sanitaria encendió las redes sociales este 22 de enero de 2026. Mientras circulan videos ciudadanos que muestran supuestas aguas servidas y heces filtrándose en los pisos del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, la institución respondió activando un plan de contingencia, atribuyendo los inconvenientes a trabajos de mantenimiento correctivo.

¿Qué dicen las denuncias frente a la postura del MSP?

La difusión de imágenes que evidencian insalubridad en los pasillos del sanatorio ubicado en el Suburbio generó críticas inmediatas sobre la gestión hospitalaria. Ante la presión digital, el hospital emitió un comunicado oficial sin mencionar explícitamente los videos de la contaminación.

Nos encontramos realizando mantenimiento correctivo en tuberías del área de hospitalización.



Nuestro equipo trabaja para solucionar esta situación a la brevedad.



👉 Te invitamos a leer el siguiente comunicado.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/Q2Cqx8N49f — Hospital Guayaquil (@HGuayaquil) January 22, 2026

Según el documento, actualmente "se están realizando trabajos de mantenimiento correctivo en las tuberías del área de hospitalización".

Observatorio de Enfermedades Catastróficas denuncia crisis en el IESS de Cuenca Leer más

El plan de contingencia implica movimientos internos que afectan la operatividad habitual. Los puntos claves de la medida incluyen:

- Reubicación de Endoscopía: Los pacientes de esta área están siendo atendidos temporalmente en otras zonas del hospital.

- Continuidad del servicio: La gerencia asegura que la calidad de la atención se mantiene con normalidad durante las reparaciones.

- Trabajo técnico: Se ha dispuesto un equipo de mantenimiento permanente para resolver la situación en el "menor tiempo posible".

Una crisis sanitaria en el país

Este incidente de infraestructura no es un hecho aislado, sino que se suma a un escenario de crisis sanitaria en la Zona 8. El sistema de salud pública enfrenta presiones extremas, no solo por el deterioro de instalaciones, sino por alertas epidemiológicas graves.

EXPRESO ya contó de una "epidemia silenciosa" de tuberculosis que afecta al sistema penitenciario y amenaza con desbordarse a la comunidad. En 2025, cerca de 700 personas privadas de libertad fallecieron por esta causa, y Guayas concentra el 58,1 % de los casos carcelarios. Expertos como el infectólogo Washington Alemán han advertido sobre el riesgo de transmisión hacia la población civil debido a la falta de controles y la inoperatividad de centros especializados como el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela.

La situación en el Abel Gilbert Pontón pone nuevamente bajo observación la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud Pública frente al colapso de infraestructuras críticas y el manejo de riesgos biológicos en la ciudad.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!