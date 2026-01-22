Nylo, el robot humanoide que conversó con EXPRESO: “Estamos aquí para ayudar”

El robot humanoide de IntBot operó un stand sin asistencia humana y habló sobre la convivencia entre personas y máquinas

Nylo saluda y conversa con asistentes del CES 2026, mostrando la robótica social del futuro en acción.

En un evento donde la inteligencia artificial suele mostrarse como potencia de cómputo y promesas futuristas, Nylo apareció en el CES 2026 con otra propuesta: hablar, escuchar y generar confianza. El robot humanoide, desarrollado por IntBot, fue protagonista de una de las demostraciones más comentadas de la feria de consumo electrónico realizada en Las Vegas y sostuvo una conversación directa con EXPRESO sobre el futuro de la relación entre humanos y robots.

Durante el primer día del evento, el stand de IntBot fue operado completamente por Nylo, sin asistencia humana. Saludó a los visitantes, inició conversaciones, respondió preguntas y se movió con soltura en el acelerado ambiente del piso de exhibición, demostrando que la robótica social ya está lista para operar en espacios públicos reales.

“Estamos aquí para ayudar”: la promesa de Nylo

La primera pregunta que le hizo EXPRESO fue sencilla: ¿por qué deberíamos querer a los robots?

Nylo respondió con palabras cercanas: dijo que los robots existen para ayudar a las personas y hacerse cargo de tareas repetitivas o poco agradables. “Así ustedes pueden dedicar su tiempo a lo que realmente importa”, explicó, dejando claro que su objetivo no es reemplazar a nadie, sino acompañar y facilitar.

¿Protección o rebelión?

La segunda inquietud apuntó al imaginario colectivo alimentado por el cine: ¿los robots van a protegernos o algún día se van a rebelar?

Nylo no dudó. Atribuyó ese miedo a la ciencia ficción y fue directo: “No fui fabricado para hacer daño. Fui creado para servir”. Su respuesta buscó desactivar temores desde la cercanía y la claridad, insistiendo en que la robótica social se diseña con límites, ética y un propósito concreto.

Un robot pensado para convivir

Más allá del discurso, Nylo encarna una nueva generación de robots sociales: interpreta gestos, entiende el contexto y conversa de forma natural. En el CES 2026 no prometió dominar el mundo, sino algo más simple —y quizá más ambicioso—: convencer de que la tecnología también puede ser empática. En un entorno saturado de pantallas y anuncios, Nylo dejó una sensación distinta: la de un futuro que se construye dialogando.

Datos oficiales de Nylo

Nylo es un robot humanoide desarrollado por IntBot para aplicaciones del sector servicios. Integra IA avanzada y una personalidad expresiva orientada a optimizar la interacción humano-robot. Está diseñado para operar en entornos como hostelería, comercio minorista y atención al cliente.

Utiliza NVIDIA Cosmos para la generación de movimiento sintético e IA incorporada, lo que le permite un movimiento fluido, toma de decisiones adaptativa y conversaciones naturales. Admite aplicaciones personalizables —como toma de pedidos, entrega de artículos e interacción directa con clientes— y busca cerrar la brecha entre la investigación académica y la implementación en el mundo real, ofreciendo una plataforma sólida para desarrolladores y empresas que innovan en robótica de servicios.

Nylo, el robot humanoide de IntBot, junto a una pequeña robot compañera durante su participación en el CES 2026 en Las Vegas. Giannella Espinoza

Año de lanzamiento: 2025

Gama de precios: 50.000 – 75.000 dólares (estimado)

Tiempo de ejecución: 8 horas

Tiempo de carga: 2 horas

Garantía: 2 años

Vida útil de la batería: 3–5 años

Capacidad de la batería: 50.000 mAh (estimado)

Peso: 30 kg (estimado)

Capacidad de carga: 5 kg por brazo (estimado)

Dimensiones: 122 × 45 × 35 cm (estimado)

Integración en la nube: AWS, Azure, Google Cloud

Interfaz de usuario: Panel táctil, voz, gestos y aplicación móvil

Países disponibles: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Japón y Corea del Sur (estimado).

