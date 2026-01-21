Observatorio de Enfermedades Catastróficas denuncia crisis en el IESS de Cuenca

La mañana avanza en Cuenca y, detrás de los muros hospitalarios, la espera se vuelve rutina. Personas con enfermedades catastróficas, crónicas y discapacidad enfrentan demoras y carencias. La denuncia surge desde el territorio y apunta a fallas que se repiten día tras día. El Observatorio Nacional de Enfermedades Catastróficas encendió la alerta pública.

El colectivo advierte sobre una crisis sanitaria y humanitaria con epicentro definido. El Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga del IESS concentra las mayores quejas. El escenario, según el comunicado, también se replica en el Hospital Vicente Corral Moscoso. La afectación es directa sobre pacientes que dependen de tratamientos continuos.

La convocatoria ciudadana es a un plantón público urgente en Cuenca. La cita es frente a la Defensoría del Pueblo, como acto de presión social. El objetivo es visibilizar una realidad que, aseguran, ya no admite espera. “Hoy el silencio también enferma”, señala el pronunciamiento.

Falta de medicinas y retrasos: denuncias que se repiten en Cuenca

La realidad descrita por los pacientes es alarmante y persistente. Hablan de falta de medicamentos esenciales y escasez de insumos médicos básicos. A esto se suman retrasos injustificados en la atención y diagnósticos tardíos. Cada demora, advierten, pone en riesgo la vida.

El comunicado también recoge denuncias por tratos humillantes y abandono institucional. Se mencionan errores médicos tardíos y diagnósticos oncológicos irresponsables. No se trata, insisten, de hechos aislados o casos puntuales. El Observatorio habla de un patrón sistemático de vulneración de derechos humanos.

Las alertas no son nuevas, pero la respuesta institucional no llega. Según el documento, hubo reuniones interinstitucionales con presencia del Gobernador del Azuay. En esos espacios se ofrecieron soluciones que hasta ahora no se han concretado. El resultado ha sido mayor desprotección y pérdida de confianza ciudadana.

Plantón ciudadano y exigencias urgentes por el derecho a la salud

Ante la falta de respuestas, el Observatorio exige correctivos inmediatos. También pide sanciones para los responsables y garantías reales para los pacientes. El objetivo es evitar nuevos casos de maltrato, abandono o revictimización. La advertencia es clara: las acciones legales están sobre la mesa.

El colectivo anuncia que activará vías legales y constitucionales si la situación continúa. Además, prevé informar a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos. La presión social es vista como una herramienta clave para lograr cambios. “Si la ciudadanía no se moviliza, el derecho a la salud seguirá siendo una promesa vacía”.

Este viernes 23 de enero, a las 10:00, el Observatorio Nacional de Enfermedades Catastróficas convoca a un plantón ciudadano en la Defensoría del Pueblo de Cuenca. El llamado final es directo y sin rodeos: la presencia ciudadana es presentada como una responsabilidad colectiva frente a denuncias de maltrato institucional y negación de atención. “Defender la salud hoy es defender la vida mañana”, advierte el colectivo, que insiste en que sin movilización social no hay acceso real al derecho a la salud.

