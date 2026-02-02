Comparativa: el modelo de tiendas discount vs supermercados tradicionales en Ecuador

Los ecuatorianos optan cada vez más por establecimientos cercanos y que ofrecen precios muy bajos

Un estudio de la compañía multinacional de investigación de mercados, Ipsos, indica que más de la mitad de los consumidores en el país ha modificado sus hábitos, optando por tiendas cercanas y opciones más económicas como parte de una estrategia para controlar el gasto familiar y optimizar el tiempo.

Esto ha empujado a las grandes marcas a crear un modelo de tiendas discount, que distan de los supermercados tradicionales.

¿Cuál es el modelo de tiendas discount?

Se trata de establecimientos que ofrecen precios muy bajos en productos básicos, con surtido reducido y foco en rotación rápida. Muchos operan con marcas propias o productos de bajo costo, lo cual reduce gastos en marketing y permite precios competitivos.

Cadenas como TuTi, Tía Go y los Mini Comisariatos han expandido este modelo rápidamente con cientos de tiendas en zonas urbanas y residenciales. Un modelo que busca compras más frecuentes y de menor volumen, como las tradicionales tiendas de barrio, pero con precios más asequibles.

Por su parte, los supermercados tradicionales han estado diseñados para compras en gran cantidad y se ubican en puntos estratégicos de aglomeración, como el centro de la ciudad y en centros comerciales.

Para abarcar a toda la población, han sido las mismas marcas de supermercados las que están llevando las tiendas discount a los barrios más apartados.

Para Betzabé Suasnavas, docente de la UIDE, la expansión de estos formatos no es una moda pasajera, sino el resultado de un cambio profundo en la forma de comprar. El consumidor ecuatoriano ahora adquiere menos volumen, compra con mayor frecuencia y prioriza la cercanía como un factor clave.

Es así que, en este ecosistema, los formatos pequeños cumplen un rol clave. No reemplazan al supermercado tradicional, sino que lo complementan. El canal discount ya representa entre el 8 % y el 9 % del gasto del hogar ecuatoriano.

