Operativos 3D incautan 773 kilos de droga y capturan a 509 personas en Ecuador

Entre el 26 y 31 de enero se realizaron 65 operativos en seis provincias

Entre el 26 y el 31 de enero, las fuerzas de seguridad ejecutaron un total de 65 operativos en el marco de los Operativos 3D, desplegados en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena. La magnitud de las acciones refleja la intensificación de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el país

Los operativos incluyeron 142 allanamientos, en los que se decomisaron más de 773 kilos de sustancias sujetas a fiscalización, un golpe significativo a las estructuras dedicadas al tráfico de drogas. Además, se incautaron 85 armas de fuego, 5.222 municiones y 14.852 dólares en efectivo, evidenciando la capacidad logística y financiera de las organizaciones criminales que operan en estas zonas.

El balance oficial también reporta la captura de 509 personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas.

𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗢𝗦 𝟯𝗗 𝗗𝗘𝗝𝗔𝗡 𝗠𝗔́𝗦 𝗗𝗘 𝟳𝟳𝟯 𝗞𝗜𝗟𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗥𝗢𝗚𝗔 𝗜𝗡𝗖𝗔𝗨𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗬 𝟱𝟬𝟵 𝗦𝗨𝗝𝗘𝗧𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗣𝗧𝗨𝗥𝗔𝗗𝗢𝗦



Vehículos retenidos y recuperación de bienes robados

Como parte de las acciones, las autoridades informaron la retención de 9 vehículos y 110 motocicletas, muchos de ellos utilizados para actividades delictivas. Paralelamente, se logró la recuperación de 15 vehículos y 58 motocicletas reportadas como robadas, lo que constituye un alivio para ciudadanos afectados por el robo de sus bienes.

Otro operativo en Esmeraldas

Las Fuerzas Armadas informaron el 31 de enero también se desarrolló un operativo en la isla San Pedro, jurisdicción del municipio de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, donde fueron capturados cinco ciudadanos colombianos. La acción permitió la incautación de 1.216 bloques de droga, cuyo valor en el mercado ilícito supera los 25 millones de dólares, además de un arsenal compuesto por cinco armas de fuego y 126 municiones.

Según el comunicado oficial, la droga fue hallada en una caleta que también servía como depósito de armamento, lo que evidencia la infraestructura logística de los grupos armados organizados que operan en la frontera norte.

Este operativo se suma a una serie de acciones ejecutadas en la frontera norte, donde la presión del narcotráfico ha generado un escenario complejo. Ecuador figura actualmente como el tercer país del mundo con mayor volumen de drogas incautadas, después de Colombia y Estados Unidos. Desde 2021, mantiene un promedio anual de 200 toneladas decomisadas, alcanzando un récord histórico de casi 300 toneladas en 2024.

