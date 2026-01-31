Decomisan en Ecuador 1.038 tacos de dinamita vinculados a disidencia del ELN

El decomiso de más de mil tacos de dinamita e insumos químicos se produjo en un operativo militar en Cañar

El Ejército ecuatoriano decomisó 1.038 tacos de dinamita y varios insumos químicos que, según información militar, pertenecerían al frente Comuneros del Sur, una disidencia de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con la institución, este material habría sido destinado presuntamente a actividades de minería ilegal.

El hallazgo se produjo durante un operativo de vigilancia, protección fronteriza y control de armas, municiones y explosivos desarrollado en El Chical, localidad de la provincia de Cañar, en zona limítrofe con Colombia. Con base en información de inteligencia, los uniformados identificaron un vehículo sospechoso, cuyos ocupantes lograron escapar antes de ser interceptados.

Al registrar el automotor, los militares encontraron dinamita tipo Emulnor, veinte cajas de fulminantes, 4.000 metros de mecha lenta, 55 sacos de carbón activado, doce sacos de cianuro y otros químicos. Según el comunicado castrense, estos insumos serían utilizados para operaciones vinculadas a la minería ilegal.

¿Qué ocurre entre Ecuador y Colombia?

La institución estimó que el decomiso representa una afectación de aproximadamente dos millones de dólares a las economías ilícitas asociadas al grupo Comuneros del Sur. El operativo ocurre en un contexto de creciente tensión entre Ecuador y Colombia, luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara el pasado 21 de enero la imposición de una “tasa de seguridad” del 30 % a productos colombianos.

El Gobierno justificó la medida argumentando falta de reciprocidad y escasas acciones del país vecino para contener el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera. Como respuesta, Colombia anunció un gravamen del 30 % a más de 50 productos ecuatorianos e informó la suspensión de la venta de energía hacia Ecuador. En retaliación, Ecuador incrementó de 3 a 30 dólares el costo del transporte de crudo de Ecopetrol a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Los Comuneros del Sur fueron incluidos por Noboa en la lista de grupos armados organizados, junto al Frente Oliver Sinisterra y los Comandos de la Frontera. Estas estructuras son consideradas enemigos dentro del “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno en enero de 2024, en respuesta al auge del crimen organizado y la violencia que ha marcado al país en los últimos años.

