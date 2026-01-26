Caen 11 sospechosos y arsenal en operativo Apolo 3.0 en cinco cantones de Guayas

Un operativo ejecutado de manera simultánea en cinco cantones de la provincia del Guayas

Un operativo ejecutado de manera simultánea en cinco cantones de la provincia del Guayas dejó como resultado 11 personas aprehendidas, entre ellas un menor de edad, además de la incautación de armas de fuego, droga, vehículos y otros indicios vinculados a presuntas actividades delictivas.

(Te puede interesar: Operativo en Samborondón incauta arsenal y deja tres aprehendidos)

La intervención, denominada Operativo Apolo 3.0, se desarrolló en Naranjal, Balao, Naranjito, Milagro y Pedro Carbo, donde unidades policiales realizaron allanamientos coordinados como parte de acciones de control contra estructuras criminales que operan en la zona.

Según el reporte de las autoridades, los 11 detenidos registran antecedentes por distintos delitos, entre ellos porte y tenencia de armas de fuego, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, receptación, abuso sexual, ataque y resistencia, entre otros. El menor de edad detenido fue puesto a disposición de las instancias especializadas correspondientes.

La intervención, denominada Operativo Apolo 3.0, se desarrolló en Naranjal, Balao, Naranjito, Milagro y Pedro Carbo. Cortesía

Incautación de armas, municiones y droga

Durante las intervenciones, los agentes hallaron un conjunto amplio de indicios relacionados con actividades ilícitas. Entre lo incautado constan:

16 armas de fuego

114 cartuchos de distintos calibres

10 armas blancas

315 gramos de droga

2 motocicletas recuperadas

3 motocicletas aprehendidas

3 vehículos recuperados

1 vehículo aprehendido

10 teléfonos celulares

2 drones y 2 controles remotos

1 alimentadora

1 báscula digital

Dinero en efectivo

Despliegue militar en cantones con presencia delictiva

El operativo abarcó zonas rurales y urbanas de los cinco cantones intervenidos, territorios donde en los últimos años se han registrado disputas entre grupos delictivos y un incremento en delitos relacionados con armas y microtráfico. Las autoridades investigan si los aprehendidos tendrían vínculos con bandas que operan en la provincia y si parte del armamento y equipamiento decomisado formaba parte de su logística.

(Te invitamos a leer: Operativo en Guayas salva a oso perezoso en Naranjal y recupera aves exóticas)

Terror en el Suburbio: Balacera y decomiso de una tonelada de cocaína Leer más

Los 11 detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Las unidades de investigación trabajan en determinar la procedencia del armamento y los vehículos, así como posibles conexiones con otros casos abiertos en la provincia.

El Operativo Apolo 3.0 se suma a una serie de intervenciones realizadas en Guayas en el último trimestre, como parte de esfuerzos por reducir las capacidades operativas de grupos delictivos y contener la violencia asociada a estas estructuras.

Para leer EXPRESO sin límite, SUSCRÍBETE AQUÍ