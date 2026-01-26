Expreso
Alias Frank fue detenido en el lugar y puesto a órdenes de las autoridades
Golpe militar en Los Ríos: cae alias Frank y decomisan armas ligadas a Los Lobos

La facción Lobos Box es considerada una de las células que sustentan la actividad delictiva de Los Lobos en la zona

Un operativo ejecutado por la Brigada de Caballería Blindada en el sector Las Cañitas, del cantón Babahoyo, permitió la aprehensión de un ciudadano conocido como alias Frank, señalado por fuentes de inteligencia militar como integrante de la facción Lobos Box, vinculada al grupo delictivo Los Lobos.

El Gobierno inició el 15 de enero del 2026 una operación de gran escala dirigida a desarticular estructuras criminales que operan en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, consideradas en los últimos años como zonas de alta conflictividad derivada de la acción de organizaciones delictivas fuertemente armadas.

Hallazgo de armas y objetos vinculados a actividades ilícitas

Durante las operaciones, los uniformados localizaron varios indicios que, según los reportes oficiales, estarían relacionados con actividades criminales.

  • Un revólver calibre 38
  • Una escopeta calibre 12
  • Municiones de diversos calibres
  • Una alimentadora para pistola 9 mm
  • Una prenda de uso militar
  • Dinero en efectivo
  • Teléfonos celulares
La operación permitió generar un golpe a la capacidad operativa interna de la facción Lobos Box
Los Lobos Box sustentan la actividad delictiva de Los Lobos en Los Ríos

Alias Frank fue detenido en el lugar y puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites judiciales respectivos. De acuerdo con información de inteligencia, el aprehendido habría cumplido funciones de logística y abastecimiento dentro de la estructura a la que se le atribuyen delitos como robo, secuestro, extorsión y otras actividades ilícitas.

Policía Nacional

La infiltración del narco en Ecuador: ¿cuál es el costo económico de su avance?

Leer más

La operación permitió generar un golpe a la capacidad operativa interna de la facción Lobos Box, considerada una de las células que sustentan la actividad delictiva de Los Lobos en la zona. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red y su participación en hechos registrados en la provincia.

La intervención se suma a otros operativos realizados en Los Ríos en los últimos meses, en un contexto marcado por disputas territoriales entre grupos criminales y un aumento de acciones coordinadas entre las fuerzas del orden para neutralizar estas estructuras.

