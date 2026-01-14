Cae en Babahoyo alias Adonis, presunto miembro de Los Lobos vinculado a sicariatos

En una operación militar realizada en el sector 4 de Mayo del cantón Babahoyo, personal de la Brigada de Caballería Blindada detuvo a alias Adonis.

En una operación militar realizada en el sector 4 de Mayo del cantón Babahoyo, personal de la Brigada de Caballería Blindada detuvo a un ciudadano identificado como alias Adonis, señalado por los organismos de seguridad como presunto integrante del grupo delictivo Los Lobos. La intervención forma parte de las acciones desplegadas en la provincia de Los Ríos para desarticular estructuras criminales con presencia activa en la zona

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias Adonis estaría relacionado con actividades de extorsión, sicariato y expendio de sustancias sujetas a fiscalización, delitos que en los últimos años han incrementado la presión criminal sobre comerciantes, transportistas y residentes de Babahoyo

Indicios decomisados en el operativo

Durante la intervención, los uniformados decomisaron:

1 arma de fuego

41 municiones calibre 9 mm

Estos elementos refuerzan la hipótesis de las autoridades sobre la participación del detenido en operaciones ilícitas vinculadas a la estructura local de Los Lobos. Tanto el aprehendido como las evidencias fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el inicio de los trámites legales correspondientes.

Los Lobos mantienen una estructura operativa consolidada en Los Ríos. Cortesía

Presencia criminal de Los Lobos en Los Ríos

La captura de alias Adonis se enmarca en un conjunto de intervenciones ejecutadas en Babahoyo y sectores aledaños, donde en los últimos meses se han registrado detenciones de otros presuntos miembros de la misma organización criminal. Estas acciones buscan frenar delitos como la extorsión, el microtráfico y la violencia armada, que han afectado a la provincia y han llevado a operativos militares y policiales constantes.

Según reportes oficiales, Los Lobos mantienen una estructura operativa consolidada en esta zona del país, lo que ha llevado a fortalecer el trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional dentro de las estrategias de control territorial y reducción de la criminalidad organizada.

