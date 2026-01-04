Militares desarticulan punto de microtráfico ligado a Los Lobos en Los Ríos

Según información militar, la intervención se desarrolló en un inmueble que habría funcionado como punto de reunión

Un operativo militar permitió la detención de dos presuntos miembros del grupo criminal Los Lobos en el sector El Salto.

Un operativo ejecutado por la Brigada de Caballería Blindada del Ejército Ecuatoriano permitió la detención de dos presuntos miembros del grupo criminal Los Lobos en el sector El Salto, en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Los aprehendidos fueron identificados como alias Oliver y alias Polilla, considerados integrantes de mediano nivel dentro de la estructura delictiva.

Según información militar, la intervención se desarrolló en un inmueble que habría funcionado como centro de acopio de droga y punto de reunión del grupo armado. En el lugar se incautaron aproximadamente 350 gramos de marihuana y 250 gramos de clorhidrato de cocaína, sustancias que presuntamente estaban destinadas al microtráfico en la zona.

Alias Oliver, quien registra antecedentes por robo y por tenencia y porte de armas, fue detenido junto con Omar David Gómez León, conocido como Polilla. De acuerdo con reportes de inteligencia, ambos estarían vinculados a actividades ilícitas como extorsión, robo a mano armada, cobro de vacunas, secuestros y distribución de drogas en el cantón.

Las Fuerzas Armadas señalaron que la operación representa un golpe significativo para la estructura local de Los Lobos y forma parte de las acciones sostenidas para reducir la capacidad operativa de organizaciones delictivas que operan en la provincia de Los Ríos.

Decomiso de munición en Babahoyo

La Brigada de Caballería Blindada ejecutó una operación militar en el cantón Babahoyo con el propósito de reforzar la seguridad y el orden público en la zona.

Durante la intervención, desarrollada en el sector El Salto, los uniformados identificaron a un ciudadano que portaba seis municiones calibre 9 milímetros sin contar con la documentación ni los permisos correspondientes.

El material fue decomisado y el ciudadano puesto a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales respectivos. El material decomisado fue entregado a la autoridad competente para el procedimiento legal respectivo.

