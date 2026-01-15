Ecuador despliega 10.000 militares contra bandas criminales: estas son las zonas

El Gobierno Nacional inició este jueves 15 de enero del 2026 una operación de gran escala dirigida a desarticular estructuras criminales.

El Gobierno Nacional inició este jueves 15 de enero del 2026 una operación de gran escala dirigida a desarticular estructuras criminales que operan en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, consideradas en los últimos años como zonas de alta conflictividad derivada de la acción de organizaciones delictivas fuertemente armadas.

La jornada comenzó con un mega despliegue militar hacia Guayaquil, punto estratégico desde el cual se coordinarán las intervenciones. Cerca de 10.000 efectivos fueron movilizados para distribuirse luego en distintos cantones de las tres provincias mencionadas, en lo que las autoridades han catalogado como el inicio de la Fase “Ofensiva Total”, un operativo sostenido y articulado dentro del Bloque de Seguridad.

La ofensiva se desarrolla con objetivos clasificados, definidos mediante análisis de inteligencia militar que identifican corredores estratégicos, zonas de movilidad delictiva, áreas de influencia de bandas y lugares donde se concentran economías ilegales. Las intervenciones están focalizadas en sectores priorizados donde se registran homicidios, extorsiones, secuestros y disputas territoriales.

La orden central es ejecutar acciones con carácter ofensivo y sin tregua, con énfasis en afectar directamente la capacidad logística, operativa y financiera de los grupos delictivos. Las unidades movilizadas trabajan bajo protocolos que contemplan control de accesos, patrullajes coordinados, incursiones planificadas y aseguramiento de zonas críticas

Dentro del despliegue, se anunció el refuerzo de personal femenino del Ejército Ecuatoriano, que se integrará a los equipos de combate asignados a esta fase. Su incorporación responde a la necesidad de ampliar capacidades tácticas en áreas operativas y de fortalecer la composición de las unidades encargadas de intervenciones directas.

Alto Mando Militar se instala en Guayas

Por disposición del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el Alto Mando Militar se instaló de manera indefinida en la provincia de Guayas. Con ello se busca dirigir las operaciones desde territorio, acelerar la toma de decisiones y asegurar una respuesta inmediata ante cualquier amenaza o cambio en el comportamiento de los grupos armados.

La presencia permanente de la cúpula militar en la zona implica un monitoreo continuo de las operaciones y una coordinación directa con los mandos tácticos que ejecutan los operativos en terreno.

Una ofensiva en un contexto de alta tensión

La activación de la “Ofensiva Total” llega en un contexto de hechos violentos en la región Costa, donde varias estructuras criminales mantienen disputas por rutas, territorios y control de distintas economías ilícitas. En los últimos años, Guayas, Los Ríos y Manabí se han convertido en epicentros de hechos que van desde extorsión y secuestro hasta homicidios selectivos y ataques armados.

