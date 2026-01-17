Operativo en Samborondón incauta arsenal y deja tres aprehendidos

Las autoridades analizan posibles vínculos de los detenidos con redes delictivas dedicadas al tráfico de armas

Un operativo policial ejecutado en el sector de Plaza Lagos terminó con la aprehensión de tres personas y la incautación de un arsenal de armas y municiones.

La tarde del 16 de enero de 2026, un operativo policial ejecutado en el sector de Plaza Lagos, en el distrito Samborondón, terminó con la aprehensión de tres personas y la incautación de un arsenal de armas y municiones. La intervención estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Secuestro y Extorsión (Dinased), con el apoyo de unidades de la Dirección General de Inteligencia (DGI).

El operativo se realizó alrededor de las 18:30 como parte de las acciones investigativas destinadas a frenar el incremento de homicidios intencionales y otros delitos relacionados, como tráfico ilícito de armas, tenencia de drogas y robo de vehículos. Según información policial, los tres detenidos no registran antecedentes penales.

Durante la intervención, los agentes decomisaron un conjunto de armas de fuego de distintos calibres, así como una importante cantidad de municiones.

Indicios incautados en la operación

1 escopeta

1 fusil

1 pistola calibre 9 mm

1 revólver

1 carabina

6 alimentadoras calibre 5.56 mm

540 cartuchos calibre 5.56 mm

415 cartuchos calibre .223

350 cartuchos calibre 9 mm

4 alimentadoras calibre 9 mm

Los tres ciudadanos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para enfrentar cargos por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Todo el material incautado fue trasladado bajo cadena de custodia a las bodegas de la Policía Judicial.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades analizan posibles vínculos de los detenidos con redes delictivas dedicadas al tráfico de armas y otros delitos conexos en la zona metropolitana de Guayaquil y sus alrededores.

