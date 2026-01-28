Cocaína oculta en artesanías: decomisan encomienda en el aeropuerto de Guayaquil

El paquete contenía clorhidrato de cocaína, con un peso total de 550 gramos

En una operación de control en agencias de correo y servicios de courier, la Policía detectó una encomienda contaminada.

En una operación de control en agencias de correo y servicios de courier, la Policía Nacional detectó una encomienda contaminada con cocaína en el área de carga de las paletizadoras del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. El paquete tenía como destino final Australia y había sido camuflado entre artesanías.

De acuerdo con la información policial, durante la inspección participaron agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas y el can detector de narcóticos Pedro, cuyo marcaje positivo alertó sobre una caja de cartón que aparentaba contener únicamente objetos artesanales.

Al revisar manualmente la mercancía, los uniformados hallaron un doble fondo donde se escondía una sustancia blanquecina. Las pruebas preliminares homologadas confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 550 gramos, equivalente a aproximadamente 5.500 dosis.

El valor de la droga en el mercado ecuatoriano asciende a $1.251. Cortesía

¿Cuál era el destino del clorhidrato de cocaína?

Según las estimaciones oficiales, el valor de la droga en el mercado ecuatoriano asciende a $1.251, pero de haber llegado a Australia su precio se habría disparado hasta aproximadamente $84.425, reflejando el elevado margen de ganancia de las redes de tráfico internacional.

Este decomiso se enmarca en las acciones de control en terminales aéreos y centros logísticos, una de las rutas preferidas por organizaciones criminales para el envío de pequeñas cargas de alto valor mediante encomiendas aparentemente inocuas.

La Policía mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables del envío y determinar si existe una estructura transnacional detrás de este intento de tráfico.

