Liberan a dos secuestrados en Yaguachi tras enfrentamiento armado

La Policía liberó a dos personas secuestradas en Yaguachi tras un enfrentamiento armado que dejó un abatido.

La Policía Nacional del Ecuador logró liberar a dos ciudadanos que permanecían retenidos en contra de su voluntad en el cantón Yaguachi, provincia de Guayas. El hecho se produjo durante la ejecución del operativo “Cero Impunidad 2206”, desarrollado por unidades de la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial.

La intervención se activó tras la recepción de una denuncia que permitió iniciar el proceso. El trabajo técnico, de inteligencia y seguimiento condujo a ubicar el lugar donde las víctimas estaban cautivas, en el sector de Playones. El operativo culminó con la liberación de los retenidos y la captura de dos presuntos integrantes de la organización criminal conocida como Los Águilas.

Resultados del operativo

Durante el ingreso al inmueble, miembros de la policía fueron atacados con armas de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento armado. Un presunto antisocial fue abatido, mientras que otro resultó herido y fue aprehendido. El detenido recibió atención médica bajo custodia policial.

En el lugar se recuperaron varios indicios vinculados al hecho:

1 vehículo recuperado.

1 motocicleta recuperada.

1 vehículo retenido con fines investigativos.

1 arma de fuego.

1 teléfono celular.

Las dos personas liberadas fueron entregadas a sus familiares. El aprehendido y los indicios fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el desarrollo del debido proceso legal.

Secuestro y persecución en Aloag

Otro operativo se desplegó en el sector de Aloag, provincia de Pichincha, donde la Policía logró liberar al conductor de un camión que había sido secuestrado. Según el informe oficial, la víctima fue interceptada y obligada a subir a una camioneta marca D-Max.

La alerta permitió a los uniformados identificar tanto el camión como la camioneta en el sector de El Troje, lo que dio inicio a una persecución policial. Durante la huida, los delincuentes abandonaron el camión y continuaron su escape en la camioneta por la avenida Simón Bolívar, hasta ser interceptados en el sector de San Patricio.

Los dos sospechosos, ambos con antecedentes penales, fueron detenidos. El conductor del camión fue encontrado maniatado, confirmando el delito de secuestro.

