Liberan a persona secuestrada tras persecución policial en la avenida Simón Bolívar

La Policía Nacional confirmó que uno de los detenidos registra múltiples antecedentes. Conoce los detalles

Policía Nacional liberó a una persona secuestrada y capturó a dos sospechosos tras una persecución en el sur de Quito.

La Policía Nacional informó sobre dos importantes operativos ejecutados este miércoles 28 de enero en distintos sectores de Quito y sus alrededores, que dejaron como resultado la captura de cuatro personas, dos por robo a un vehículo y dos por secuestro y robo, además de la liberación de una víctima.

El coronel Patricio Armendáriz, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, explicó que las acciones policiales se desarrollaron tras alertas ciudadanas recibidas a través del ECU 911, lo que permitió una respuesta inmediata de los uniformados.

Robo de vehículo en el sur de Quito

El primer hecho se registró en el barrio La Ecuatoriana, al sur de la capital, donde una ciudadana fue víctima del robo de su vehículo mientras ingresaba a un local comercial. Tras la denuncia, la Policía inició un operativo de localización que permitió encontrar el automotor en una vivienda del valle de Los Chillos.

En el lugar fueron aprehendidos dos ciudadanos, quienes quedaron a órdenes de la autoridad competente por el delito de robo.

Secuestro de conductor y persecución policial

El segundo operativo se desarrolló en el sector de Aloag, donde la Policía logró liberar al conductor de un camión que había sido secuestrado. Según el informe policial, la víctima fue interceptada y obligada a subir a una camioneta marca D-Max.

Al recibir la alerta, los uniformados identificaron tanto el camión como la camioneta en el sector de El Troje, lo que dio inicio a una persecución policial. Durante la huida, los delincuentes abandonaron el camión y continuaron su escape en la camioneta por la avenida Simón Bolívar, hasta ser interceptados en el sector de San Patricio.

Los dos sospechosos, ambos con antecedentes penales, fueron detenidos. El conductor del camión fue encontrado maniatado, confirmando el delito de secuestro.

Delincuentes con amplio historial penal

El coronel Armendáriz detalló que uno de los detenidos registra múltiples detenciones:

2015: tráfico de sustancias sujetas a fiscalización

2016: robo

2017: tenencia y porte de armas

2021: incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente

2022: robo

2025: asociación ilícita

2026: secuestro y robo (presente caso)

El otro implicado mantiene una denuncia por receptación.

Llamado a la Función Judicial

Finalmente, el comandante hizo un llamado a las autoridades judiciales para que estos casos no queden en la impunidad.

“Estos delincuentes entran y salen de la cárcel. El esfuerzo policial no tiene los resultados debidos si no permanecen en los centros de privación de libertad. Hacemos un llamado a los funcionarios judiciales para que cumplan con su trabajo y no se siga causando daño a la ciudadanía”, enfatizó Armendáriz.

