“Ya basta de politizar la justicia”: Pabel Muñoz tras allanamientos a líderes de RC

Pabel Muñoz reaccionó a los allanamientos a viviendas vinculadas a Luisa González y Andrés Arauz, ejecutados por la Fiscalía General del Estado.

El alcalde Pabel Muñoz se pronunció este miércoles 28 de enero de 2026 a través de su cuenta en X tras los allanamientos realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en las viviendas de las figuras políticas Luisa González y Andrés Arauz, en el marco del denominado Caso Caja Chica.

En su publicación, Muñoz aseguró: “Ya basta de politizar la justicia y judicializar la política”, y expresó su apoyo a los dirigentes investigados, calificándolos como víctimas de una persecución política que, según él, busca “intimidar y silenciar a la Revolución Ciudadana”. También hizo un llamado a no normalizar el uso del Estado para perseguir a opositores y señaló que, en su opinión, lo urgente para el país es atender las crisis sociales que enfrenta la ciudadanía.

Muñoz concluyó que confiar en la justicia debe ser sagrado, pero advirtió que si se la usa como un arma política, se perjudica un pilar básico de la sociedad.

Allanamientos en el Caso Caja Chica

La Fiscalía General del Estado, junto a la Policía Nacional, ejecutó la madrugada del 28 de enero de 2026 varios allanamientos en tres inmuebles en la provincia de Pichincha y uno en Guayas, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos vinculados al financiamiento de campañas políticas.

La investigación —denominada Caso Caja Chica— se centra en presuntas irregularidades relacionadas con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023, en la que González fue candidata y Arauz candidato a la vicepresidencia.

Según el Ministerio Público, se presume que dinero ilícito habría ingresado al país desde Venezuela para financiar actividades políticas durante ese proceso electoral.

Durante los operativos, las autoridades incautaron documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios que serán analizados como parte de la investigación, aunque hasta ahora no se han reportado detenciones

Implicaciones legales del Caso Caja Chica

La presunta acusación se ubica en el marco de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, delitos que, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, pueden conllevar penas de hasta 30 años de prisión para los autores y 22 años para colaboradores, si se demuestra responsabilidad.

