Concejo de Quito rechaza fiscalización de la Asamblea y defiende su autonomía

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución que rechaza la fiscalización anunciada por la Asamblea Nacional.

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este martes una resolución en la que rechaza la intromisión de la Asamblea Nacional en las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito (GADDMQ), tras el anuncio del Legislativo de iniciar un proceso de fiscalización directa sobre actos administrativos y contractuales del Municipio.

Según el texto aprobado, esta acción del Parlamento constituye una vulneración a la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, principios garantizados por la Constitución de la República del Ecuador.

Concejo ratifica su rol fiscalizador y acudirá a la Corte Constitucional

La resolución reafirma que el órgano competente para ejercer la fiscalización en el Distrito Metropolitano de Quito es el propio Concejo Metropolitano, conforme a la Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Código Municipal.

Además, dispone que la Procuraduría Metropolitana solicite a la Corte Constitucional la revisión de la constitucionalidad de la resolución aprobada por la Asamblea Nacional, con el objetivo de establecer un precedente que delimite claramente las competencias de la Función Legislativa frente a los gobiernos autónomos descentralizados.

Posturas durante el debate en el Concejo Metropolitano

Durante la sesión, la concejal Diana Cruz calificó la actuación de la Asamblea como “una injerencia grave e indebida, una extralimitación de funciones y una vulneración al principio de autonomía”, y enfatizó que defender la autonomía municipal “no es defender errores, sino defender a las vecinas y vecinos del autoritarismo”.

El concejal Gabriel Noroña sostuvo que la decisión del Legislativo representa “una falta de respeto a las competencias del Municipio de Quito”.

Por su parte, la concejala Analía Ledesma aclaró que su respaldo a la resolución es estrictamente institucional y no político-partidista. “Estamos aquí para servir a toda la ciudadanía, a quienes nos eligieron y a quienes no. Mi posición es por la gente y por el respeto entre instituciones”, señaló, criticando la polarización y los discursos confrontativos que, a su criterio, deterioran la confianza ciudadana en la política.

La vicealcaldesa Fernanda Racines cuestionó si la Asamblea Nacional está priorizando adecuadamente su agenda legislativa, al tiempo que deja de atender otros problemas urgentes del país.

Alcalde Muñoz: “No se puede hacer política desde el odio”

En su intervención final, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, recordó que su administración ha enfrentado “siete intentos de desestabilización” y alertó sobre el uso sistemático del daño reputacional como herramienta política.

“No lo voy a permitir. No se puede hacer política desde el odio, el ataque o la mediocridad. Así no se construye ciudad ni país”, expresó, subrayando que la votación del Concejo no debe interpretarse como un respaldo personal, sino como un pronunciamiento firme en defensa de la institucionalidad municipal.

Contenido clave de la resolución aprobada

Entre los principales puntos, la resolución establece:

Rechazar categóricamente la injerencia de la Asamblea Nacional en las competencias del Concejo Metropolitano de Quito.

Denunciar la vulneración del principio constitucional de autonomía de los GAD.

Ratificar que el Concejo Metropolitano es el órgano legítimo de fiscalización del Municipio.

Declarar improcedente e inconstitucional la resolución de la Asamblea que dispone fiscalizar al alcalde y a autoridades de empresas públicas metropolitanas.

Solicitar a la Corte Constitucional la revisión de dicha resolución legislativa.

Notificar la decisión a la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y los organismos de control competentes.

Finalmente, se encargó a la Secretaría de Comunicación del Municipio de Quito la difusión oficial de la resolución.

