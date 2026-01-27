Más de 1.700 infracciones aplicadas por la AMT a vehículos pesados en Quito

“Simón Bolívar y Ruta Viva suman cientos de sanciones: la AMT aplica 1.707 multas a transporte pesado en menos de un mes

Entre el 1 y 26 de enero, la AMT ejecutó controles de tránsito en la Simón Bolívar y Ruta Viva, sancionando a 1.707 vehículos de transporte pesado.

Entre el 1 y el 26 de enero de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) intensificó los controles de restricción de circulación del transporte pesado en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva, lo que dejó centenares de sancionados y una reducción significativa de siniestros viales.

Según informó la AMT, estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad vial, que incluye también la prohibición de ventas ambulantes en las vías de alta velocidad y la instalación de radares educativos, medidas que han contribuido a mejorar la movilidad y disminuir los accidentes.

Ruta Viva y Simón Bolívar registran menos siniestros

Uno de los datos más destacados es que la Ruta Viva acumula 88 días consecutivos sin siniestros relacionados con vehículos de carga pesada. En el caso de la avenida Simón Bolívar, se reportan cinco días sin accidentes hasta el 26 de enero de 2026.

La AMT señaló que estos resultados evidencian la efectividad de los controles permanentes y del cumplimiento de la normativa por parte de los transportistas.

Estas son las sanciones aplicadas al transporte pesado

Durante el periodo de control, las autoridades registraron las siguientes infracciones:

490 citaciones por incumplir la restricción vehicular.

963 vehículos detectados circulando sin salvoconducto.

146 citaciones por otros tipos de incumplimientos a la normativa de tránsito.

102 vehículos correspondientes a excepciones permitidas, como unidades de hasta 2 ejes y 7 toneladas.

Seis salvoconductos falsos identificados en operativos al transporte pesado.

La Agencia Metropolitana de Tránsito reiteró su llamado a los conductores y empresas de transporte a respetar las restricciones de circulación, portar la documentación habilitante y contribuir a una movilidad más segura, especialmente en vías de alta velocidad y alto flujo vehicular.

