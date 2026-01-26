Peajes urbanos en el Centro Histórico: la opción que evalúa el Municipio de Quito

Referencia. El alcalde Pabel Muñoz no descarta el cobro de peajes urbanos en zonas congestionadas de Quito.

La posibilidad de implementar peajes urbanos en las zonas con mayor congestión vehicular de Quito, como el Centro Histórico, no es descartada por el alcalde Pabel Muñoz, quien aseguró que se trata de una alternativa aplicada con éxito en otras ciudades del mundo.

Alcalde de Quito ve viable el cobro de peajes urbanos

Durante su informe semanal de este lunes 26 de enero del 2026 , el burgomaestre señaló que la medida “para nada es una mala idea”, aunque aclaró que no forma parte de los planes inmediatos de su administración. Como ejemplo, citó el caso de Londres, ciudad que aplicó peajes urbanos para reducir el tráfico y la contaminación en su hipercentro.

“No lo estamos planteando ahora, pero cuando tengamos la tercera placa y si en algún momento se decide, no es una mala idea. Si alguien quiere venir al Centro Histórico, le invitamos a que venga en metro”, afirmó Muñoz.

El alcalde explicó que una eventual administración municipal podría cobrar un peaje a los vehículos que ingresen al Centro Histórico, una de las áreas con mayor carga vehicular de la capital. Incluso mencionó que el valor podría ser simbólico, como 10 centavos, con el objetivo de desincentivar el uso del vehículo particular.

“No es una pésima decisión. No lo estamos pensando, pero tampoco es una idea descabellada”, reiteró.

La tercera placa y la gestión del tránsito

Muñoz recordó que la futura implementación de la tercera placa vehicular —un dispositivo electrónico similar a los tags utilizados en la Autopista General Rumiñahui y la avenida Oswaldo Guayasamín— permitirá al Municipio recopilar información clave para mejorar la gestión del tránsito y tomar decisiones técnicas a largo plazo.

Una de las estrategias que podría evaluarse, según el alcalde, es justamente la instalación de peajes internos o urbanos, orientados a reducir la congestión y la contaminación ambiental.

Las declaraciones del alcalde se producen luego de que se conociera que el Plan Maestro de Movilidad Sostenible de Quito contempla la posible instalación de un peaje urbano en el sector del parque La Carolina, otra zona que registra alto flujo vehicular.

Finalmente, Muñoz reconoció que el tema genera opiniones divididas entre la ciudadanía, pero insistió en que se trata de un debate necesario para el futuro de la movilidad en Quito.

