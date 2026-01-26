Iniciativas privadas impulsan el retorno de residentes al centro de Quito

La pérdida de habitantes motiva la creación de proyectos de vivienda social y seguridad

Las calles del Centro Histórico, como la Benalcázar, evidencian el vaciamiento residencial del sector.

Lograr que las personas vuelvan a habitar el Centro Histórico de Quito es uno de los mayores retos urbanos de la ciudad. Años atrás, este sector era sinónimo de vida barrial: vecinos que conversaban desde los balcones, niños jugando en las calles y turistas que recorrían sus estrechas vías coloniales.

Hoy, el panorama es distinto. El vaciamiento residencial ha ganado terreno y las cifras lo confirman. Según el Censo de Población y Vivienda 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Centro Histórico pasó de tener 41.332 habitantes en 2010 a 29.509 en 2022.

Frente a esta realidad, desde la iniciativa privada y el sector público se impulsan estrategias para recuperar la residencialidad y reactivar la vida cotidiana en el casco colonial. Entre ellas destaca el proyecto De Vuelta al Centro, promovido por la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, con apoyo de empresas privadas.

Acciones desde el sector privado

Rocío Estrella, coordinadora de territorio del proyecto, dice que la propuesta se basa en una intervención integral. “Trabajamos en varios ejes: el embellecimiento del entorno, la activación del espacio público, el fortalecimiento del comercio tradicional y una campaña cívica que busca cambiar la percepción del Centro Histórico”, señala.

Entre las acciones más visibles está la siembra de geranios, flor emblemática de Quito y adaptada a las condiciones climáticas de la ciudad. Estas iniciativas se realizan mediante mingas comunitarias en barrios como San Marcos, con la participación de moradores y trabajadores de empresas aliadas. “No solo se embellece el espacio, también se genera apropiación, consumo local y sentido de pertenencia”, agrega Estrella.

Otro eje es la creación de corredores culturales para la ocupación del espacio público. Conciertos, cine al aire libre, circo y talleres se desarrollan en plazas como San Francisco, Santa Clara y San Marcos. Según Estrella, “la ocupación del espacio público genera seguridad, acompañamiento y mejores condiciones para que la gente quiera vivir aquí”.

El proyecto De Vuelta al Centro cuenta con una inversión aproximada de $300.000 anuales. En cuatro años de ejecución, la inversión acumulada bordea los $1,2 millones, provenientes de fondos privados. Esta financiación busca, sobre todo, recuperar la residencialidad y reactivar la vida cotidiana en el casco histórico.

Mejorar el acceso a vivienda

Uno de los pilares para repoblar el Centro Histórico es el acceso a vivienda. En coordinación con el Municipio de Quito y la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Habitabilidad (SHOT), se impulsa un programa para habilitar cerca de 180 predios de propiedad pública.

La propuesta contempla, en una primera fase, el arrendamiento social, ya que la normativa vigente impide la venta directa de bienes públicos. “La idea es que las personas puedan arrendar con opción de compra a futuro”, explica Estrella.

Los edificios donde funcionaban hoteles y bancos quedaron en el olvido. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

Sin embargo, reconoce que este punto se ha convertido en el principal cuello de botella, ya que “en los procesos de socialización, la mayoría de interesados manifiesta que quiere comprar, no solo arrendar”.

Preocupación por el vaciamiento

Desde el Cabildo, Daniel Castañeda, jefe de la Unidad de Planeamiento de Suelo de la SHOT, señala que el vaciamiento residencial es una de las principales preocupaciones del Plan Integral del Centro Histórico. “Hemos identificado problemáticas como la inseguridad, el desplazamiento de economías locales, la movilidad, la gestión de residuos y el deterioro del patrimonio”, detalla.

Para los ciudadanos, la seguridad es fundamental. “El centro es el corazón de la ciudad, de cualquiera. Debería ser el sitio más poblado, visitado, lleno de vida… Sin embargo, los delitos, algo visible actualmente y que lamentablemente retumba a nivel internacional, no permiten que este sector levante vuelo ni atraiga a más habitantes. Tiene potencial, pero hay temor”, opina el quiteño Diego Vernaza.

El plan municipal no se limita al centro monumental, sino que abarca barrios como San Blas, La Tola, San Juan, La Libertad, El Panecillo y San Roque. Mientras que, para revertir la pérdida de población, se apuesta por acciones transversales como la mejora del espacio público, rehabilitación de calles, iluminación, arborización y operativos de seguridad coordinados con la Policía Nacional.

No obstante, desde la sociedad civil surgen críticas a la lentitud burocrática. Alicia Durán Ballén, directora de la Fundación Casa Victoria, relata el estancamiento de un plan de vivienda de interés social en San Roque para cerca de 40 familias. “Es un proyecto aprobado hace más de 10 años y lleva 2 años detenido en el Municipio. No necesita inversión pública, solo una autorización. Las familias siguen esperando”, lamenta.

Para el arquitecto Alex Narváez, repoblar el Centro Histórico es viable solo si se garantizan condiciones integrales. “La gente debe volver a ver el centro como un lugar donde pueda desarrollar su vida cotidiana, con servicios barriales, seguridad y oportunidades económicas”.

