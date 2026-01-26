Inseguridad y motos en Quito: Cámara de Comercio propone reformas y mayor control

Seguridad ciudadana, movilidad urbana y comercio fueron los temas centrales del diálogo entre la CCQ y las entidades

El control a motos fue uno de los ejes del diálogo entre la Cámara de Comercio de Quito y las autoridades para fortalecer la seguridad ciudadana.

65% y 40% son las cifras que hoy ponen en alerta a Quito: el 65% de los crímenes registrados en la capital involucran motocicletas y el 40% de los accidentes de tránsito cuentan con la participación de una moto. Estos datos fueron el punto de partida de una reunión de alto nivel convocada ante los recientes hechos de inseguridad que afectan a la ciudad.

En este contexto, la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Mónica Heller, mantuvo una reunión de trabajo con las principales autoridades municipales y nacionales de seguridad, con el objetivo de analizar los desafíos urgentes que enfrenta Quito en materia de seguridad ciudadana, movilidad y operaciones comerciales.

El encuentro fue liderado por Carolina Andrade, secretaria general de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Distrito Metropolitano de Quito, y contó con la participación de representantes del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito, Policía Nacional, EP EmSeguridad, Cuerpo de Bomberos del DMQ, Agencia Metropolitana de Tránsito y Agencia Metropolitana de Control, entre otras entidades clave.

Durante la jornada se coincidió en que Quito requiere un esfuerzo articulado entre el sector público y privado para enfrentar de manera integral los problemas de inseguridad que afectan al comercio, la movilidad urbana y la convivencia ciudadana. En particular, se analizaron las dificultades operativas del comercio, el impacto de los controles en la actividad económica y el funcionamiento de las plataformas digitales de entrega a domicilio, identificando la necesidad de ajustes normativos y mayor coordinación interinstitucional.

Desde la Cámara de Comercio de Quito se enfatizó la urgencia de regularizar el parque de motocicletas de la capital, considerando su alta incidencia tanto en delitos como en siniestros viales. Asimismo, la CCQ planteó varios pedidos concretos a las autoridades, entre ellos: evaluar técnicamente la posible implementación del pico y placa, revisar que los operativos de control no afecten negativamente al comercio formal y regular la movilidad hacia los valles, zonas clave para la actividad económica.

Heller también trasladó la preocupación de los socios de la CCQ por los crecientes niveles de inseguridad que vive Quito y la necesidad de contar con respuestas coordinadas y sostenibles en el tiempo.

Como parte de los compromisos asumidos, la Cámara de Comercio de Quito anunció que trabajará junto a las autoridades en varias líneas de acción, entre ellas: gestionar una reunión con autoridades nacionales para analizar la regularización de extranjeros que participan en actividades comerciales; coordinar encuentros con plataformas digitales de entrega y distribución de alimentos, junto a los entes de control, para optimizar sus operaciones; dar seguimiento a los compromisos de la estrategia nacional de seguridad; y elaborar y difundir recomendaciones conjuntas para fortalecer la seguridad en la distribución de alimentos.

Adicionalmente, se definieron tres ejes técnicos prioritarios para el análisis y fortalecimiento del marco normativo vigente: una propuesta de reforma normativa nacional sobre motocicletas, la revisión de la normativa conocida como “2 en moto”, y el análisis de la rendición de cuentas del ECU 911.

