Maltrato animal en Quito: Lupo fue rescatado tras vivir confinado en un balcón

Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades sobre las condiciones inadecuadas en las que vivía Lupo

Lupo fue rescatado por la Unidad de Bienestar Animal tras vivir confinado en un balcón sin protección climática en el sur de Quito.

Una denuncia ciudadana permitió visibilizar la dura realidad que atravesaba Lupo, un perro de apenas nueve meses de edad, que vivía en condiciones inadecuadas dentro de un balcón en el barrio Santo Tomás, sector de Guamaní, al sur de Quito.

El can permanecía confinado la mayor parte del día en un espacio reducido, sin un techo que lo protegiera del sol intenso o de la lluvia, y con escaso espacio para moverse libremente. La situación generó preocupación entre vecinos, quienes alertaron a las autoridades sobre un posible caso de maltrato animal.

Intervención de la Unidad de Bienestar Animal

Tras la alerta, inspectores de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito acudieron al lugar junto con personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía Nacional para verificar el estado del animal.

Durante la inspección, el tutor de Lupo explicó que había adoptado al perro meses atrás, luego de que una pareja extranjera regresara a su país. Indicó que, debido al embarazo de su esposa y por recomendaciones médicas, decidió que el perro no permaneciera dentro del departamento, argumentando que soltaba mucho pelo. Además, señaló que atravesaban dificultades económicas que les impedían mudarse a una vivienda más adecuada.

Condiciones que no garantizaban su bienestar

Los inspectores constataron que Lupo no contaba con acceso permanente a agua ni alimento, y que la presencia de excremento acumulado evidenciaba un descuido prolongado. Además, el perro no estaba esterilizado ni tenía su esquema de vacunación al día, lo que representaba un riesgo para su salud.

Ante esta situación, y tras recibir la orientación correspondiente, el tutor aceptó entregar voluntariamente a Lupo para que quede bajo el cuidado de la UBA. Durante la despedida, expresó su tristeza por no haber podido brindarle las condiciones de vida que el animal necesitaba.

Posibles sanciones y nuevo comienzo para Lupo

La Unidad de Bienestar Animal elaborará el informe técnico que será remitido a la AMC, entidad que evaluará las posibles sanciones administrativas conforme a la normativa vigente sobre protección animal en Quito.

Lupo fue trasladado a uno de los centros de atención de la UBA, donde recibirá valoración veterinaria integral, cuidados médicos y seguimiento. Según el personal, es un perro juguetón, obediente y muy cariñoso, que disfruta del contacto humano.

Una vez que complete su proceso de vacunación, esterilización y colocación de microchip, Lupo estará listo para iniciar una nueva etapa y ser adoptado por una familia responsable.

