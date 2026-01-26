'Nosotros, mi papá y el perro', una oscura comedia sobre la ruptura y el dolor

El filme del cineasta quiteño Pablo Arturo Suárez se estrena el 5 de febrero a nivel nacional

La película toma la crisis de la mediana edad como eje narrativo y la sitúa en el interior de una familia quiteña.

Una mañana como cualquier otra, atravesada por la monotonía de lo cotidiano, la vida de Sebastián, un hombre de 45 años, cambia de forma abrupta y definitiva: es despedido de su trabajo como profesor universitario luego de mantener una relación con una alumna.

En el mismo momento en que su estabilidad laboral se desmorona, se hacen visibles otras fracturas: la dificultad para comunicarse con su hijo adolescente, quien ha decidido abandonar los estudios para convertirse en youtuber; la responsabilidad inesperada de hacerse cargo de su padre, un adulto mayor, cuya adicción incomoda descoloca a la familia; y una relación de pareja que avanza con esfuerzo sobre un terreno cada vez más frágil.

Amber Heard reaparece y reflexiona sobre el juicio que marcó su carrera Leer más

La tensión acumulada termina de estallar con la llegada de Pedro, el hermano menor de Sebastián, quien regresa al país después de ocho años sin previo aviso. No vuelve solo. Lo acompaña su novia rusa, Masha, y una intención clara que altera aún más la dinámica familiar: reclamar el dinero que considera suyo como parte de una herencia pendiente.

La acumulación de estos conflictos personales y familiares constituye el punto de partida de Nosotros, mi papá y el perro, segundo largometraje del director ecuatoriano Pablo Arturo Suárez, que se estrena a nivel nacional el 5 de febrero.

La película toma la crisis de la mediana edad como eje narrativo y la sitúa en el interior de una familia quiteña, en la que la convivencia, los silencios y las tensiones cotidianas funcionan como detonantes de una historia que se mueve entre el conflicto y el humor.

“Es una comedia, una comedia bien ecuatoriana, pero que habla sobre estas temáticas universales que son la familia, la famosa crisis de los 40, la hermandad y las relaciones de pareja”, explica Suárez. El filme es protagonizado por Alejandro Fajardo y Moserrath Astudillo.

El filme se produjo a lo largo de ocho años. En 2025 recorrió festivales internacionales. Cortesía

Un arduo proceso de rodaje

El filme, cuenta el cineasta, nació durante un viaje a la playa. “Junto a mi hermano se nos ocurrió esta idea de hacer una película sobre dos hermanos, que sea una comedia, y que hable de estas dinámicas disfuncionales dentro de las familias y de cómo se lidia con ellas”, recuerda Arturo Suárez.

RELACIONADAS Dragon Ball Super vuelve con remake y nuevo anime del arco de Moro

El guion fue desarrollado por el director junto a Daniela Granja y el comediante Esteban ‘Ave’ Jaramillo. Según explica, el proceso de escritura fue determinante para sostener el tono del filme y dar coherencia al relato.

Oscar 2026: Dónde ver las películas nominadas en streaming Leer más

“Era lo más importante, y para cuando empezamos el rodaje estábamos seguros de que teníamos un guion sólido. Eso fue lo que nos permitió trabajar muy de cerca con los actores sin perder ese hilo narrativo”, señala.

El proceso completo tomó alrededor de ocho años, un tiempo que, en palabras del propio Suárez, responde tanto a las dinámicas del cine en Ecuador como a circunstancias externas.

El rodaje se realizó entre enero y febrero de 2020, pocas semanas antes del inicio de la pandemia. “Han sido ocho años de mucho trabajo, de recorrer caminos y, en el medio, hubo una pandemia. Nos tomó tiempo cerrar el presupuesto para acabar la película, pero lo lindo es que no envejeció mal, parece que fue filmada ayer”, afirma.

Mirar lo íntimo desde afuera

Con un presupuesto aproximado de 150.000 dólares, la película inició su recorrido en festivales internacionales durante 2025. Su estreno fue en el International New York Film Festival, donde obtuvo el premio a Mejor Película de Bajo Presupuesto.

Posteriormente participó en el Toronto Latin American Film Festival, el San Francisco Latino Film Festival y el Festival de Cine de Rengo, en Chile, donde Stefano Bajak recibió el premio a Mejor Actor y la cinta obtuvo una mención especial del jurado.

Crítica de Cine. El botín, ¿acción cruda y dilemas éticos en la era Netflix? Leer más

Para 2026, fue seleccionada en festivales de Colombia y Estados Unidos, entre ellos el Houston Latino Film Festival y el Latino & Native American Film Festival.

“Fue interesante ver cómo conectó en Estados Unidos”, comenta Suárez. “Por un lado, por la temática universal de la familia y la crisis de la mediana edad, y por otro, por ver desde dónde viene la historia: desde Quito, desde Ecuador, desde esta idiosincrasia ecuatoriana. Les parecía muy particular esta familia que vive junta, que dialoga en el mismo espacio, algo que para ellos no es tan común”.

Además de los conflictos familiares, la película incorpora la presencia constante de un perro que acompaña a los personajes a lo largo del relato. “Para mí, el perro representa el paso del tiempo”, explica el director.

“Es ese compañero que nos acompaña año tras año, observándonos, siendo parte de la familia, muchas veces sin juzgar, solo estando ahí. Creo que mucha gente que ama a las mascotas va a conectar con esa idea”.

Esta es la segunda película del cineasta Pablo Arturo Suárez. Cortesía

Estreno con expectativas

Suárez también reflexiona sobre el lugar que ocupa el cine ecuatoriano en la actualidad y la importancia de su exhibición en salas. “El cine ecuatoriano no tiene mucha cabida en plataformas grandes, no por falta de calidad, sino porque somos un territorio pequeño. Eso ha hecho que el cine nacional se vea principalmente en pantalla grande, en los cines, y eso es algo de lo que tenemos que apropiarnos”, señala.

Tras el estreno, el equipo prevé realizar funciones con foros y encuentros con el público. “Las películas dejan de ser de uno cuando salen a la luz”, concluye Suárez. “La expectativa es que la gente se mire al espejo, que se reconozca en estas relaciones familiares y en estas crisis que, de una u otra forma, nos atraviesan a todos”.

Nosotros, mi papá y el perro se estrena a nivel nacional el 5 de febrero y estará disponible en todas las salas de cine del país: Supercines, Multicines, OchoyMedio y Sala Sur, en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Portoviejo, Manta, Riobamba.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!