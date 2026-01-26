Amber Heard reaparece y reflexiona sobre el juicio que marcó su carrera

Amber Heard reaparece en un documental y analiza las consecuencias del juicio que cambió su vida personal y profesional.

Amber Heard habla con sinceridad sobre el costo que le significó su juicio contra Johnny Depp.

Amber Heard (Texas, 39 años) vuelve al foco público desde un lugar muy distinto al de las alfombras rojas. Alejada del cine desde 2023, cuando estrenó Aquaman y el reino perdido, la actriz participa ahora en Silenced, un documental presentado en el Festival de Cine de Sundance que analiza cómo las demandas por difamación pueden convertirse en una herramienta para silenciar a mujeres que denuncian abusos.

El impacto de un juicio mediático

El rodaje de su última película coincidió con uno de los momentos más convulsos de su vida. Entre 2021 y 2022, Heard enfrentó un proceso judicial altamente mediático contra su exmarido, Johnny Depp, que concluyó en junio de 2022 con un veredicto mayoritariamente favorable al actor.

Aunque el tribunal determinó que ambos se difamaron, consideró falsas las acusaciones de maltrato presentadas por la actriz, quien fue condenada a pagar 10,35 millones de dólares, mientras Depp debía indemnizarla con dos millones.

Un acuerdo que cerró una etapa

Ambos apelaron el fallo, pero finalmente alcanzaron un acuerdo extrajudicial: Heard pagó un millón de dólares, donado por Depp a organizaciones benéficas. Desde entonces, la actriz no ha vuelto a trabajar en cine y ha mantenido un perfil bajo, hasta ahora.

El documental Silenced

La cinta se centra en la labor de la abogada internacional de derechos humanos Jennifer Robinson y recoge testimonios de mujeres que enfrentaron procesos judiciales tras denunciar abusos.

Entre ellas figuran la política australiana Brittany Higgins y la periodista colombiana Catalina Ruiz-Navarro. La participación de Heard es breve, pero contundente.

“Ya no quiero usar mi voz”

En una conversación con la directora Selina Miles, la actriz reflexiona sobre las consecuencias del juicio: “Esto no se trata de mí. He perdido la capacidad de hablar", dice.

Y agrega: "No quiero contar mi historia. De hecho, ya no quiero usar mi voz. Ese es el problema”. De esa manera, busca evidenciar el desgaste emocional que arrastra desde entonces.

El precedente británico

Heard también recuerda otro proceso judicial clave: el juicio por difamación que Depp perdió en 2020 contra The Sun, medio al que ella defendió como testigo.

“No entendía que, como mujer, expresar mi opinión pudiera empeorar tanto las cosas para mí”, reconoce sobre cómo ese episodio influyó en el juicio posterior en Estados Unidos.

Mirar hacia el futuro

A pesar de todo, la actriz encuentra fortaleza en los testimonios de otras mujeres que han atravesado situaciones similares. Desde Madrid, donde reside actualmente, Heard expresa su esperanza en un mundo distinto para sus hijos, en especial para su hija Oonagh: “Confío en que puede ser un mundo mejor”.

El documental plantea una reflexión incómoda pero necesaria sobre poder, silencio y exposición pública, temas que marcaron un antes y un después en la vida de la actriz.

