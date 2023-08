Johnny Depp y Amber Heard se envolvieron en litigios por mutuas difamaciones. Era junio del 2022. Posteriormente, el jurado decidió, unánimemente, favorecer al histrión de las populares cintas de la serie fílmica Piratas del Caribe. El jurado favoreció a Depp y le fue concedida una indemnización de 10.35 millones de dólares y dos millones para Amber Heard por haber tenido razón en dos puntos de la demanda.

Ahora, Netflix presenta el juicio celebrado en Fairfax, Virginia, Estados Unidos. Se habían conocido en el 2009 y casado en el 2015, pero el matrimonio duró solo un año.

Uno de los juicios más controvertidos en lo que va del siglo XXI terminó creando un circo mediático no solo para la prensa y televisión, sino en ese fenómeno ‘cultural’ que representan las redes sociales, especialmente, en este caso, el llamado TikTok.

La docuserie tiene tres títulos:' La verdad sometida a juicio' (47 minutos), 'Las redes enloquecen' (48) y 'El veredicto viral' (50). Lo primero que resalta es la edición o montaje.

Su directora (Emma Cooper) ha sabido cómo unir las declaraciones y sus respuestas, de forma tal que todo semeja un diálogo sostenido entre los ‘acusados’. Esto hace más interesante la narrativa, tal como es la habilidad mostrada al enfocar sus rostros y captar reacciones. Depp algo siniestro, Amber sufrida, los abogados del actor llenos de esas sonrisas que surgen en quienes están seguros de su triunfo, especialmente la letrada.

Antes de continuar debo escribir sobre la inesperada reacción de las féminas que por millones siguieron el juicio, casi nadie apoyó a la actriz, la acusaron de todo y siempre favorecieron al actor y esto queda demostrado cuando surge la exposición de la patada que Amber denuncia, la que sufrió en el vuelo que efectuaba con su esposo, en avión privado.

El testigo, amigo del artista, no recuerda haber visto tal acción, algo raro en nave que transportaba escasas personas. Y se encuentra la verdad cuando muestran las declaraciones de un integrante de aquel grupo y que la jueza (Azcárraga, creo) lo consideró irrelevante. Otra cosa hubiera sido, si aquel documento ingresaba a la contienda.

La inclusión de las actividades gestadas a través de las redes sociales es llamativa y alertadora: se juzga -de acuerdo a lo que se ve- sin base, se comenta sin escrúpulos, destilan odios y pesares. Solo de cuando en cuando muestran algo de piedad a la mujer que trata de defender su nombre. A ella nadie le cree.

Esta columna no se escribe para juzgar a los seres humanos, pero en este caso veo necesario opinar que Amber Heard puede tener razón. Lo refleja su rostro. Alguien dice que “es una actriz y ha desempeñado su mejor papel”. A lo mejor tienen razón, pero los recuerdo en la alfombra roja en una de esas noches del Óscar: ella.... ¡estupenda! ¿Él? Taciturno, introvertido y desconfiado.

Viéndolo en este documental sorprende que jamás mire a nadie. Está enfrascado en la pantalla de laptop y de cuando en cuando aflora una sonrisa que no viene al caso, especialmente cuando se narra el incidente sufrido por la exmodelo Kate Moss y aparecen las risas triunfales de sus abogados. ¿Es que Amber cayó en alguna trampa?

Punto débil es la declaración de la actriz, la que surge cuando habla de haber donado los siete millones obtenidos en su divorcio a una entidad benéfica y resulta que aún no los entrega, pero la directora rápido impone una información: en los aspectos caritativos no siempre la cantidad ‘entregada’ es suma de la oferta y a veces no se cumple la palabra.

Esto me hace recordar una vieja historia: en un matrimonio de postín exhibían los cheques entregados como regalo a la pareja recién casada. Uno de ellos les fue devuelto.... no tenía fondos. Pero en este caso, ella prometió darlos y se mantiene en su palabra.

¿Sugerencias? Sí, véala y sea usted el juez.

Calificación: * * * *

