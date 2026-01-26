Expreso
michael jackson
El biopic sobre Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, se estrenará el 10 de abril en Berlín.efe

'Michael', el biopic de Michael Jackson se estrena el 10 de abril en Berlín

El esperado biopic “Michael”, que retrata la vida y carrera del ícono del pop Michael Jackson, tendrá su estreno en Berlín

'Michael', el biopic sobre Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, se estrenará el 10 de abril en Berlín, donde se celebrará un evento especial para fans de varios días de duración. El día 10 será el preestreno de un filme que llegará a las salas de todo el mundo a finales de ese mes de abril, informó este lunes un comunicado de Universal.

Al estreno asistirá parte del equipo de la cinta, en la que participan además de Jackson, intérpretes como Kendrick Sampson, que interpreta a Quincy Jones; Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson, John Branca; Colman Domingo como el patriarca, Joe Jackson; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; Jessica Sula como su hermana, LaToya Jackson, o Kat Graham como Diana Ross.

Un acto que será el primero de una serie de eventos para fans que durarán varios días y de los que aún no se han anunciado detalles.

El debut de Jaafar Jackson

Colombiano-estadounidense (su padre es Jermaine Jackson y su madre la colombiana Alejandra Oaziaza), Jaafar Jackson, de 29 años, debuta como actor en esta película y en el primer tráiler del filme se pudo ver su perfecta transformación en su tío.

'Michael' es "el retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido", resalta Universal en el comunicado.

El biopic del Rey del Pop

La película muestra desde el descubrimiento del talento de Michael Jackson como líder de los Jackson Five hasta su conversión "en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento".

El guion ha sido escrito por John Logan, nominado tres veces al Óscar por su trabajo en 'Gladiator' (2000) 'El aviador' ('The Aviator', 2004) y 'La invención de Hugo' ('Hugo', 2011) y está producida por Graham King, ganador de la estatuilla por 'Infiltrados' ('The Departed', 2006).

