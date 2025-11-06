Presentan el primer tráiler de la biopic de Michael Jackson

Las imágenes del avance alternan fragmentos de Michael, presentaciones en vivo y referencias a videoclips como Thriller

Lionsgate presentó el primer avance de Michael, la película biográfica sobre el cantante Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua. El tráiler, lanzado el 6 de noviembre, recorre distintos momentos de la vida del artista, desde su infancia hasta su consagración como una de las figuras más influyentes de la música. El estreno en cines está previsto para el 24 de abril de 2026.

El adelanto inicia en un estudio de grabación con Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson. “Sé que has estado esperando mucho tiempo para esto. Las pistas están hechas, las canciones están listas. Empecemos desde arriba”, se escucha decir al productor en una de las primeras escenas.

Las imágenes alternan fragmentos del joven Michael, presentaciones en vivo y referencias a videoclips como Thriller. Entre las canciones destacadas se incluyen Wanna Be Startin’ Somethin’ (1982), junto con extractos de Don’t Stop ’til You Get Enough y Billie Jean.

Según la sinopsis oficial, Michael mostrará el camino del cantante hacia el estrellato global y ofrecerá “una mirada íntima a la vida y al legado duradero de uno de los artistas más influyentes y pioneros del mundo”.

¿Quién es Jaafar Jackson?

El protagonista, Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y sobrino del intérprete, interpreta a su tío en diferentes etapas de su carrera. Juliano Krue Valdi encarna a Michael durante su niñez. “Había una conexión espiritual cuando lo conocí. Tiene una habilidad natural para emular a Michael y una gran química con la cámara”, señaló el director Antoine Fuqua en declaraciones a Variety.

¿Quiénes forman parte de la nueva película de Michael Jackson?

El elenco incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson, Kat Graham como Diana Ross, Miles Teller como John Branca, Jessica Sula como LaToya Jackson, Larenz Tate como Berry Gordy, Laura Harrier como Suzanne de Passe, Liv Symone como Gladys Knight, Kevin Shinick como Dick Clark y KeiLyn Durrel Jones como Bill Bray.

Domingo comentó a People que asumió su papel con el propósito de mostrar diferentes matices del personaje. “Quiero encontrar su humanidad, su corazón y su humor. Tal vez vaya en contra de la opinión pública a veces, pero creo que mi responsabilidad es retratar una versión compleja de estas personas”, expresó.

La película, cuyo rodaje finalizó en mayo de 2024, atravesó retrasos y rumores sobre una posible división en dos partes. Finalmente se confirmó que se trata de un único largometraje. El guion está a cargo de John Logan, mientras que la producción es de Graham King, John Branca y John McClain, con Justin Simien como coproductor y David B. Householter como productor ejecutivo.

