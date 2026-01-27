Concejal Abad alerta cuarta caída del contrato de mantenimiento del Metro de Quito

La licitación para el mantenimiento del Metro de Quito fue suspendida por cuarta ocasión, según informó el concejal Bernardo Abad.

Durante la sesión del Concejo Metropolitano realizada este martes, el concejal Bernardo Abad advirtió que el proceso de contratación para el mantenimiento integral del Metro de Quito fue suspendido nuevamente, por cuarta ocasión, lo que genera seria preocupación por la continuidad y seguridad de esta obra estratégica para la ciudad.

Abad informó que el pasado 21 de enero se cerró el proceso de licitación para contratar a las empresas encargadas del mantenimiento de la infraestructura, superestructura, sistemas electromecánicos y telecomunicaciones del Metro. Aunque ese mismo día se anunció una supuesta ampliación del plazo, el edil aclaró que el proceso en realidad se cayó y tuvo que reiniciarse, lo cual —dijo— es “muy diferente” a una simple prórroga.

“Este contrato de mantenimiento no puede seguir trabándose. Anuncio un proceso de fiscalización muy fuerte sobre todo este procedimiento”, enfatizó Abad durante su intervención.

Procesos iniciados en 2024 y sin resultados concretos

El concejal recordó que los procesos de contratación para el mantenimiento del Metro se iniciaron en agosto de 2024 y que, en el mejor de los escenarios, podrían concluir recién en abril o mayo de 2026, es decir, casi dos años después.

“Esto es preocupante. Le pongo en alerta, señor alcalde, porque este proceso no puede seguir detenido. No puede seguir así”, señaló Abad.

Ante este escenario, anunció una vigilancia y fiscalización exhaustiva no solo sobre la licitación, sino también sobre las empresas que participen en el nuevo proceso.

Advertencia sobre posibles empresas “pirata”

El edil alertó sobre el riesgo de que empresas sin la debida capacidad técnica intenten interferir nuevamente en el proceso, como —según indicó— ocurrió anteriormente.

Una vez más, el Metro de Quito queda sin servicio de mantenimiento. Ante la cancelación del proceso de contratación de mantenimiento preventivo y correctivo, he solicitado de manera urgente un informe al gerente de la empresa. La ciudad merece respuestas y decisiones responsables pic.twitter.com/Il2AM0UtoT — Bernardo Abad 🇪🇨 (@babadmerchan) January 27, 2026

“No vaya a ser que aparezca otra empresa pirata que quiera boicotear el proceso. Por eso anuncio una fiscalización completa y permanente sobre esta nueva contratación”, afirmó.

Hasta el cierre de esta nota, EXPRESO se mantiene a la espera de una respuesta oficial por parte de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito sobre la situación actual del proceso de contratación.

