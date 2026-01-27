Redes criminales caen: 65 detenidos y 8 víctimas rescatadas en operativos Libertad

Una serie de 31 operativos simultáneos contra el secuestro y la extorsión dejó 65 detenidos y permitió rescatar a 8 víctimas

Entre el 19 y el 25 de enero de 2026, la Policía Nacional ejecutó 31 operativos simultáneos bajo la denominación 'Libertad', que resultaron en la captura de 65 personas presuntamente vinculadas a estas actividades criminales y en la liberación de ocho víctimas, afectando de manera directa las finanzas y capacidades operativas de varias estructuras delictivas presentes en distintas provincias del país.

Las acciones se desplegaron de forma coordinada en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo, así como en sectores de la Sierra Centro y Amazonía. Según los datos operativos, al menos 32 de los detenidos serían integrantes de estructuras delictivas de alto impacto, entre ellas Los Choneros, Los Tiguerones, Los Lobos, R7, Latin Kinks, Los Chuky, La Mafia y Los Águilas.

Uno de los casos más sensibles fue la recuperación con vida de ocho personas en distintos puntos del país, quienes, tras ser rescatadas, recibieron atención médica antes de reencontrarse con sus familias.

Casos de secuestro en varias provincias

En El Empalme, provincia del Guayas, un operativo ejecutado el 21 de enero permitió la detención de cuatro ciudadanos ecuatorianos vinculados al secuestro de un comerciante peruano. Los sospechosos exigían sumas elevadas de dinero a cambio de liberarlo y enviaban mensajes intimidatorios mediante WhatsApp para presionar a sus familiares.

En Manta, provincia de Manabí, intervenciones simultáneas resultaron en la aprehensión de dos personas y el aislamiento de un menor de edad, presuntamente implicados en otro secuestro. La víctima fue localizada con vida, trasladada para evaluación médica y posteriormente entregada a sus allegados.

En Ventanas, Los Ríos, el 22 de enero se detuvo a un individuo involucrado en el secuestro de una persona a quien los delincuentes exigían $10.000 para su liberación. Durante la operación se incautaron armas, cartuchos, una motocicleta y dinero en efectivo

La provincia de El Oro también registró intervenciones relevantes. El 21 de enero, en Pasaje, fueron detenidos tres ciudadanos ecuatorianos, presuntos miembros de la organización Lobos Box, quienes habrían estado extorsionando a una víctima mediante panfletos y mensajes amenazantes.

COMBATIMOS LA EXTORSIÓN: APREHENDIMOS A SEIS INTEGRANTES DEL GRUPO DELICTIVO “LOS CHONEROS”



Tras la denuncia presentada por una persona víctima de extorsión, personal policial ejecutó acciones investigativas y operativas en los cantones Babahoyo, Quevedo y Buena Fe, provincia de… pic.twitter.com/Pd9MEwemke — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 27, 2026

Asimismo, el 19 de enero en El Guabo, fue aprehendido un hombre vinculado a una red de extorsión que se identificaba como parte de La Mafia. Según la denuncia, exigían entre $10.000 y $20.000 bajo amenazas contra la familia de la víctima.

