Noboa dijo que alias Viche está preso, pero fue liberado 24 horas después del arresto

El presidente Daniel Noboa mencionó a alias Viche como uno de los capturados por su Gobierno, pero él ya fue liberado

El presidente Daniel Noboa mencionó a alias Viche en su cuenta de X

El presidente Daniel Noboa aseguró que alias Viche está “tras las rejas”. Sin embargo, el ecuatoriano identificado como Franco Cedeño Vicente Bienvenido quedó en libertad el 25 de enero, apenas 24 horas después de su detención

“La evidencia que tenemos confirma el carácter regional del narcotráfico, que hoy opera desde territorios vecinos. Para Ecuador esto ha sido una lucha incansable, y hoy tenemos a alias Pipo, Fénix y Viche tras las rejas, todos con identidad colombiana y con nexos en ese país”, escribió el mandatario en la red X.

¿Quién es alias Viche?

Daniel Noboa: "Con Ecuador se equivocaron", sobre redes del narcotráfico regional Leer más

Alias Viche es identificado por la Policía como Franco Cedeño Vicente Bienvenido. En abril de 2024, su nombre apareció en un listado de presuntos integrantes de organizaciones criminales difundido por el Gobierno, tras un anuncio del presidente Daniel Noboa (publicaciones que fueron borradas).

Tiene una sentencia de 2014 por narcotráfico y registra denuncias por tenencia de armas, ingreso de artículos prohibidos a un centro carcelario de Ibarra, receptación, robo e intimidación.

La detención de alias Viche se dio por un descuido

El 24 de enero de 2026, alias Viche arribó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en un vuelo procedente de Bogotá. En el control migratorio presentó una fotocopia en blanco y negro de su cédula ecuatoriana, lo que generó una alerta.

El personal de Migración verificó que no constaba ningún registro de salida del país y que su único movimiento migratorio correspondía a un arribo el 12 de septiembre de 2012.

RELACIONADAS Reimberg cree que el juez Curipallo se mudó a España

Además, figuraba con un impedimento de salida del país emitido por un juzgado de Quito, vigente desde el 11 de febrero de 2010, sin que se detalle el delito que lo originó.

Durante el registro, las autoridades encontraron en su poder dos cédulas de identidad, una de Colombia y otra de Venezuela. En ambos documentos consta como lugar de nacimiento el estado Táchira, en Venezuela y usa el nombre de Carlos Humberto Tellez.

La evidencia que tenemos confirma el carácter regional del narcotráfico, que hoy opera desde territorios vecinos.



Para el Ecuador esto ha sido una lucha incansable, y hoy, tenemos a alias Pipo, Fénix y Viche tras las rejas, todos con identidad colombiana y con nexos en ese… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 27, 2026

Alias Gerente apela a la prisión preventiva en el caso Comandos de la Frontera Leer más

Procesamiento por un delito menor y liberación

Franco Cedeño Vicente Bienvenido fue detenido en el aeropuerto por agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía y presentado ante un juez de flagrancia.

Según el parte policial, indicó que viajó a Colombia para asistir a una exhibición de gallos de pelea. Reconoció que conocía del impedimento de salida del país y que por esa razón no registró su salida en Migración. Estas declaraciones constan en el informe del personal migratorio que intervino en el caso.

En la audiencia, el fiscal Francisco Vega expuso los hechos y sostuvo que alias Viche incurrió en el delito de incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente, una infracción sancionada con una pena de hasta tres años de prisión.

Durante la diligencia, el procesado señaló que realizó trámites para que la prohibición de salida no constara en el sistema y que desconoce por qué la alerta continuaba vigente.

El fiscal no solicitó prisión preventiva y el juez ordenó que se presente cada miércoles y pohibió su salida del país, aunque está claro la facilidad con la que Franco Cedeño Vicente Bienvenido puedo salir de Ecuador.

EXPRESO también biuscó en el sistema de consulta de causas a alias Fénix, Ezequiel David Angulo Reascos, pero se no encontró su expediente .

Franco Cedeño Vicente Bienvenido, alias Viche, fue detenido y en su poder se encontró una cédula de Venezuela, otra de Colombia y una tercera de Ecuador Cortesía

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!