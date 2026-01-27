Inseguridad en El Oro: Cuatro cabezas son abandonadas junto a mensajes con amenazas

Los hallazgos, que han conmocionado a la ciudadanía, tienen características similares, según la Policía Nacional

Uno de los hallazgos se dio en una zona rural de la provincia de El Oro.

En tres cantones de la provincia de El Oro se han encontrado cuatro cabezas humanas en las últimas horas. La zozobra invade a Machala, Pasaje y Huaquillas.

“Yo solo me estaba alistando para salir a pescar cuando vimos la hielera y encontramos una cabeza”, relató un pescador de Puerto Hualtaco, en Huaquillas, que la encontró en una embarcación atracada.

Este hecho fue el primero de una serie de crímenes con características similares que se registraron en menos de 24 horas en la provincia de El Oro.

Cuerpo sin cabeza en una guardarraya

Horas después del hallazgo en Huaquillas, cerca de las 10:00 del lunes 26 de enero, fue encontrado un cadáver en una guardarraya del sector 24 de Mayo, barrio San Vicente, en el cantón Arenillas.

El cadáver estaba entre la maleza y no tenía cabeza. La Policía realizó el levantamiento y trasladó el cuerpo al Centro Forense, donde se iniciaron las diligencias para su identificación.

Los agentes informaron que existía la presunción de que el cuerpo hallado en Arenillas y la cabeza encontrada en Huaquillas correspondían a una misma persona.

Horas más tarde, familiares confirmaron que se trataba de Erick Bryan Calva Albuquerque, de 27 años, quien fue reconocido por sus tatuajes y características físicas.

Botaron cabeza en urbanización de Machala

La noche del lunes 26 de enero, alrededor de las 22:30, se registró otro hecho violento en Machala. Un sujeto que se movilizaba en una motocicleta negra sin placas llegó hasta el ingreso de una urbanización ubicada en la avenida 25 de Junio.

El individuo dejó una funda plástica negra con una cabeza humana en su interior, junto a varios panfletos manuscritos, y luego huyó por un callejón cercano. Trabajadores de locales comerciales alertaron a la Policía.

El área fue aislada y personal especializado levantó los restos y los panfletos hallados en el sitio.

Las autoridades clasificaron el hecho como asesinato y señalaron como motivación preliminar una disputa entre organizaciones delictivas.

La mañana de este martes 27 de enero, familiares acudieron al Centro Forense y confirmaron que la víctima era Abraham Felipe Romero Pauta, quien estaba reportado como desaparecido desde el día anterior.

Registros judiciales indican que Romero fue detenido en abril del 2025 por un caso de tráfico de drogas, junto a otras dos personas.

En ese proceso enfrentó cargos, pero posteriormente recuperó su libertad, hecho que ahora cobra relevancia dentro de las líneas investigativas que manejan las autoridades.

Dos cabezas en Pasaje

El último hallazgo se registró pasadas las 03:00 de este martes en el sector El Placer – Calichana, parroquia Buenavista, cantón Pasaje. Personal policial acudió tras una alerta ciudadana.

En el lugar se encontró un saco de yute y una funda plástica que contenían dos cabezas humanas. Junto a los restos había seis hojas con mensajes escritos a mano.

Según el informe policial, los panfletos contenían amenazas dirigidas a personas vinculadas al transporte informal y al servicio de taxi en el cantón Pasaje.

"Todo taxista y radar, en Pasaje, que lo copien a Nando, así van a quedar", decían los mensajes.

Familiares identificaron a una de las víctimas como Danny Carlos Sandoval Valdiviezo, de 29 años, quien se encontraba desaparecido.

Hasta el momento, el resto de su cuerpo no ha sido localizado y la otra víctima no ha sido identificada.

La Policía analiza la posible relación entre los hechos ocurridos en Huaquillas, Machala y Pasaje debido a la forma en que fueron abandonados los restos y a la presencia de mensajes intimidatorios.

En todos los casos se levantaron indicios como fundas plásticas, sacos de yute y panfletos amenazantes, los cuales fueron ingresados en cadena de custodia para pericias.

Las investigaciones buscan determinar si los crímenes responden a una misma estructura delictiva y si las víctimas estaban vinculadas a conflictos entre bandas.

Hasta el mediodía de este martes se ha confirmado la identidad de tres de las cuatro personas decapitadas: Erick Bryan Calva Albuquerque, Abraham Felipe Romero Pauta y Danny Carlos Sandoval Valdiviezo. La cuarta víctima continúa sin ser identificada.

