Casas de secuestros fueron destruidas en Mocache, Los Ríos

Un operativo de alto impacto, ejecutado por la DINASED, permitió la destrucción de presuntos centros de cautiverio, la captura de un sospechoso armado y el decomiso de un arsenal utilizado, presuntamente, para cometer secuestros y otros delitos violentos.

Control policial

Así lo explicó el jefe de la Dinased, Daniel Torres Rosero, quien refirió que la intervención se concentró en el sector de la vía a Jauneche, un punto identificado por las autoridades como zona roja. Es aquí donde bandas criminales mantenían escondidas a sus víctimas, lejos del control policial.

El despliegue fue contundente y contó con el respaldo de varias unidades investigativas, Escuadrón de Drones y Aeropolicial, cerrando las vías de escape en una operación cuidadosamente planificada.

Campamentos del horror

Entre la maleza y caminos rurales, los agentes localizaron estructuras clandestinas improvisadas, presuntamente utilizadas como ‘cárceles ilegales’ para personas secuestradas.

Estos espacios, descritos por la Policía como inhumanos, fueron destruidos en el sitio, evitando que vuelvan a ser utilizados por las organizaciones delictivas.

Durante el operativo se incautaron armas de alto poder, municiones y equipos de comunicación, evidenciando el nivel de violencia y organización con el que operaban estas bandas. Todos los indicios fueron levantados bajo estricta cadena de custodia.

Figura de la Santa Muerte fue hallada dentro de una de las viviendas Daniel Vite

