Alejandro Ribadeneira asume como nuevo gerente General de Banco Pichincha

Banco Pichincha, la entidad financiera más grande del Ecuador con 119 años de trayectoria, anunció el inicio de un plan de sucesión en su primera línea ejecutiva como parte de su modelo de buen gobierno corporativo, proceso que asegurará la continuidad y visión de largo plazo de la institución.

Según informó el banco, el actual gerente General, Santiago Bayas Paredes, dejará sus funciones ejecutivas para incorporarse al Directorio de la entidad, donde continuará fortaleciendo la gobernanza institucional. Durante sus 8 años al frente de la gerencia, sostiene la entidad, Bayas lideró un profundo proceso de transformación que permitió al banco consolidar su posición de liderazgo en el sistema financiero ecuatoriano. Hoy, la institución cuenta con 6,5 millones de clientes y tiene presencia en todos los cantones del país a través de la mayor red de agencias y colaboradores del sistema.

En su lugar, Alejandro Ribadeneira Jaramillo ha sido designado como nuevo gerente General, cargo que asumirá oficialmente el 27 de febrero de 2026, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes de los órganos de gobierno y los supervisores financieros.

Trayectoria destacada

Ribadeneira es Ingeniero Comercial por la Universidad Católica del Ecuador y posee un MBA por la Universidad de Portland, Estados Unidos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, habiendo trabajado en diversos bancos nacionales e internacionales.

Su carrera incluye 11 años como Gerente General de BGR y, desde 2018, se desempeña como Vicepresidente de Finanzas de Banco Pichincha, donde ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la institución con su liderazgo, visión estratégica y conocimiento del negocio.

Solidez financiera

A diciembre de 2025, Banco Pichincha registra cifras que reflejan su enorme solidez: mantiene un nivel de solvencia del 16,5%, el más alto entre los grandes bancos ecuatorianos, lo que representa un 83% por encima del requerimiento normativo. La entidad alcanzó $ 21.543 millones en activos y un patrimonio de $ 2.211 millones, un 14% más que el año anterior.

